СМИ узнали о 20-минутной встрече Порошенко и Трампа в Брюсселе

Президент США Дональд Трамп встретился с украинским лидером Петром Порошенко в Брюсселе несмотря на отмену ряда двусторонних встреч, сообщает «Европейская правда» со ссылкой на два источника в администрации президента Украины.
«Встреча продолжалась около 20 минут. Обсудили широкий спектр вопросов, включая «Северный поток-2» и дальнейшее сотрудничество в оборонной сфере», — рассказал собеседник издания. Другой собеседник отметил, что из-за смещения повестки дня переговоры проходили без приглашения прессы.
Информацию о встрече двух лидеров также подтвердил источник «Интерфакса» в администрации Порошенко. Он уточнил, что встреча прошла «в соответствии с графиком».
В Брюсселе проходит саммит НАТО. Президент США выступил с рядом жестких заявлений, в частности, потребовал от союзников по альянсу немедленно увеличить военные расходы.