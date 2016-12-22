Порошенко предложил Трампу «вернуть Путина на верный путь»

Петр Порошенко перед встречей в Хельсинки Владимира Путина и Дональда Трампа призвал своих коллег ничего не решать относительно Украины без Украины. Предстоящему саммиту он посвятил свою статью в британской газете Financial Times

Петр Порошенко (Фото: Darko Vojinovic / AP)

Президент Украины Петр Порошенко пожелал своему американскому коллеге Дональду Трампу вернуть во время переговоров в Хельсинки «на верный путь» главу России Владимира Путина. Такую позицию украинский политик выразил в своей статье для британской газеты ​Financial Times. Материал был посвящен предстоящему саммиту Трампа и Путина, на сайте издания его опубликовали 9 июля. На следующий день выдержки из этой статьи разместили на сайте президента Украины.

Особое внимание в своем тексте Порошенко обратил на события нынешней недели — в ее начале, 9 июля, в Брюсселе состоялся саммит Украина — ЕС, а теперь, 11–12 июля, там же должна пройти встреча лидеров стран НАТО (Киев также примет участие в этом мероприятии). «Эта «украинская неделя» направит мощный сигнал, который услышат и в Брюсселе, и за его пределами — прежде всего в Хельсинки», — заметил украинский политик. На 16 июля в столице Финляндии назначены переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа.

«Исходя из нашего согласованного подхода не делать ничего, что касается Украины, без Украины, я желаю господину Трампу успеха в его усилиях, чтобы вернуть Путина на верный путь», — добавил Порошенко. Российский лидер, по его мнению, «ждет поражения» Киева, однако это, как подчеркнул президент Украины «не вариант [этой страны] и никогда им не будет».​

О том, что в ходе этого саммита президент США надеется обсудить со своим российским коллегой ситуацию на Украине, Трамп заявлял в беседе с журналистами 30 июня. Также в ходе переговоров с Путиным он, по его словам, собирается поднять вопросы о конфликте в Сирии, а также проблему вмешательства Москвы в американские выборы 2016 года. Возможность обсуждения в Хельсинки статуса Крыма 2 июля отверг Кремль. Белый дом на следующий день, в свою очередь, информацию об этом комментировать отказался.

При этом 9 июля неназванный украинский дипломат рассказал Reuters о том, что Киев получил от американской стороны «четкие заверения, что интересы Украины на саммите глав государств преданы не будут, а, напротив, будут подтверждены и защищены». «Неприятные сюрпризы» Киеву, как отмечал собеседник агентства, не нужны. До этого Трамп, комментируя возможность признания Вашингтоном Крыма российским, отвечал: «Посмотрим».