Трамп пригрозил Ирану «более жестокими» ударами

Президент США сообщил, что у Израиля много «смертоносной техники» и ее будет еще больше. Кроме того, Трамп назвал следующие уже запланированные атаки Израиля «более жестокими»

Дональд Трамп (Фото: Win McNamee / Getty Images)

Президент США Дональд Трамп заявил, что предупреждал Иран о последствиях в случае, если власти страны не пойдут на сделку по ядерной программе. Об этом американский лидер сообщил в Truth Social.

«Я давал Ирану шанс за шансом заключить сделку. Я сказал им самыми решительными словами: «Просто сделайте это», но как бы они ни старались, они просто не могли этого сделать», — написал он.

Трамп отметил, что у Израиля много «смертоносной техники» и ее будет еще больше. Президент США подчеркнул, что еще есть время, чтобы положить конец этой бойне, и назвал следующие уже запланированные атаки «более жестокими».

Президент США призвал Иран заключить сделку, чтобы спасти то, что «когда-то было известно как Иранская империя». «Больше никаких смертей, никаких разрушений, просто сделайте это, пока не стало слишком поздно», — заключил он.

В интервью Fox News президент США заявил, что заранее знал о планах Израиля нанести удар по Ирану, «не было никаких сюрпризов», но подчеркнул, что Соединенные Штаты не были вовлечены в эту операцию.

Вашингтон ждет, нанесет ли Тегеран ответный удар, Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) находится в повышенной готовности, сказал он. По словам Трампа, США будут защищать себя и Израиль, если Иран предпримет ответные действия.

Израиль объявил о проведении операции против Ирана из-за его ядерной программы в ночь на 13 июня. В ЦАХАЛ отчитались, что были убиты три самых высокопоставленных иранских военных командира: командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Хосейн Салами, начальник Генштаба вооруженных сил Ирана Мохаммад Багери, командир подразделения КСИР «Хатем аль-Анбия» Голам-Али Рашид. Их гибель подтвердили власти Ирана. По данным Tasnim, также погибли шестеро ученых-ядерщиков.

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По словам госсекретаря Марко Рубио, Израиль проинформировал США, что эти действия были необходимы для самообороны. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху объяснил начало операции наличием у Ирана достаточного количества обогащенного урана для создания девяти бомб.

Иран сообщил о подготовке ответного удара и пообещал Израилю и США «сильную пощечину».