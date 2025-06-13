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Военная операция на Украине ,  
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Келлог сообщил о понимании США условий мира между Россией и Украиной

Келлог: США знают, как будет выглядеть урегулирование между Россией и Украиной
Сюжет
Военная операция на Украине
США считают, что предложения Москвы и Киева нужно объединить, тогда получится «выигрышный вариант», который позволит прийти к соглашению. Украина назвала меморандум России ультиматумом, в Москве также указывали на «нюансы»
Кит Келлог
Кит Келлог (Фото: Kacper Pempel / Reuters)

У США появилось понимание, как может выглядеть урегулирование военного конфликта России и Украины, заявил на форуме в Берлине спецпредставитель американского президента Кит Келлог. Трансляция шла на YouTube.

Вашингтон изучил российский и украинский перечни требований для достижения мира. «Мы сказали: хорошо, как объединить эти два документа, чтобы прийти к окончательному соглашению? И теперь мы чувствуем себя довольно уверенно. Мы знаем, как это выглядит», — сказал спецпредставитель Трампа.

По мнению Келлога, окончательный вариант, который включал бы условия двух сторон, стал бы выигрышным: «Выигрышный — означает, что поможет прийти к мирному соглашению». Конечной целью должно стать всеобъемлющее прекращение огня, уверен он.

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Россия передала Украине проект меморандума о мирном урегулировании на переговорах в Стамбуле 2 июня. Он включает такие параметры, как вывод украинских военных с территорий ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, введение ограничений на численность личного состава и вооружений ВСУ и т. д. Президент Украины Владимир Зеленский назвал документ ультиматумом, а требования — невыполнимыми.

Украина представила свою версию проекта заранее. Киев предлагает установить «полное и безусловное» прекращение огня в воздухе, на суше и на море минимум на 30 дней, а также настаивает на формировании гарантий безопасности. Российские власти, прежде комментируя предложение о длительном прекращении огня, заявляли, что «есть нюансы». В частности, Москве необходимы гарантии того, что Киев не использует это время для усиления армии, отмечал МИД.

Американский президент Дональд Трамп накануне вновь заявил, что разочарован как Россией, так и Украиной из-за эскалации. Республиканец не раз допускал, что США выйдут из процесса урегулирования, а в конце мая говорил, что ситуация должна проясниться в течение двух недель. Если Москва не хочет завершения конфликта, Вашингтон будет действовать «немного по-другому», пообещал он.

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Персоны
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Кит Келлог США Украина Военная операция на Украине
Кит Келлог фото
Кит Келлог
политик, военный, спецпосланник президента США по урегулированию на Украине
12 мая 1944 года
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