Келлог: США знают, как будет выглядеть урегулирование между Россией и Украиной

Келлог сообщил о понимании США условий мира между Россией и Украиной

США считают, что предложения Москвы и Киева нужно объединить, тогда получится «выигрышный вариант», который позволит прийти к соглашению. Украина назвала меморандум России ультиматумом, в Москве также указывали на «нюансы»

Кит Келлог (Фото: Kacper Pempel / Reuters)

У США появилось понимание, как может выглядеть урегулирование военного конфликта России и Украины, заявил на форуме в Берлине спецпредставитель американского президента Кит Келлог. Трансляция шла на YouTube.

Вашингтон изучил российский и украинский перечни требований для достижения мира. «Мы сказали: хорошо, как объединить эти два документа, чтобы прийти к окончательному соглашению? И теперь мы чувствуем себя довольно уверенно. Мы знаем, как это выглядит», — сказал спецпредставитель Трампа.

По мнению Келлога, окончательный вариант, который включал бы условия двух сторон, стал бы выигрышным: «Выигрышный — означает, что поможет прийти к мирному соглашению». Конечной целью должно стать всеобъемлющее прекращение огня, уверен он.

Россия передала Украине проект меморандума о мирном урегулировании на переговорах в Стамбуле 2 июня. Он включает такие параметры, как вывод украинских военных с территорий ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, введение ограничений на численность личного состава и вооружений ВСУ и т. д. Президент Украины Владимир Зеленский назвал документ ультиматумом, а требования — невыполнимыми.

Украина представила свою версию проекта заранее. Киев предлагает установить «полное и безусловное» прекращение огня в воздухе, на суше и на море минимум на 30 дней, а также настаивает на формировании гарантий безопасности. Российские власти, прежде комментируя предложение о длительном прекращении огня, заявляли, что «есть нюансы». В частности, Москве необходимы гарантии того, что Киев не использует это время для усиления армии, отмечал МИД.

Американский президент Дональд Трамп накануне вновь заявил, что разочарован как Россией, так и Украиной из-за эскалации. Республиканец не раз допускал, что США выйдут из процесса урегулирования, а в конце мая говорил, что ситуация должна проясниться в течение двух недель. Если Москва не хочет завершения конфликта, Вашингтон будет действовать «немного по-другому», пообещал он.