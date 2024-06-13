Причиной обысков у брата Максима Галкина стало двойное гражданство

Обыски у брата Галкина прошли из-за сокрытия двойного гражданства — он имел израильский паспорт и не уведомил миграционные службы, пишут «РИА Новости» и Shot

Дмитрий и Максим Галкины (Фото: maxgalkinru / Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Причиной обысков у брата Максима Галкина (внесен в реестр иноагентов) Дмитрия Галкина стало сокрытие двойного гражданства, сообщили «РИА Новости» и телеграм-канал Shot со ссылкой на источники.

Он имел израильский паспорт и не сообщил в миграционную службу, пишет Shot. Телеграм-канал «112» ранее связывал обыски с делом о хищении в Минобороны России.

В пресс-службе СУ СК по Москве отказались от комментариев.

В российском Уголовном кодексе есть ст. 330.2 (неисполнение обязанности по подаче уведомления о наличии у гражданина Российской Федерации гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного действительного документа, подтверждающего право на его постоянное проживание в иностранном государстве). По ней предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до 200 тыс. руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года либо обязательных работ на срок до 400 часов.

12 июня силовики пришли в компанию Галкина, которая занимается переоснащением БТР, сообщал источник РБК, близкий к МВД. «112» писал, что обыски прошли и в его доме на Рублевке, откуда изъяли технику.

Согласно данным СПАРК, полный тезка Дмитрия Галкина числится среди членов совета директоров ООО «ВПК» — производителя боевых машин, оружия, боеприпасов и автомобилей специального назначения. Компания также управляет Арзамасским машиностроительным заводом (АМЗ), где также производят грузовики и машины спецназначения.

Осенью 2022 года телеграм-каналы сообщали, что Галкин возглавил АМЗ, однако представители завода опровергли эту информацию. Тогда же Life со ссылкой на базы госзакупок писал о заключении 300 контрактов на 18 млрд руб. между ООО «ВПК» и силовиками.

По данным BB.lv и ряда других СМИ, бизнесмен несколько лет живет в Израиле. Туда же после начала военной операции на Украине переехали Максим Галкин со своей женой Аллой Пугачевой.