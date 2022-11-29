Арзамасский машзавод опроверг назначение брата Галкина главой предприятия

Арзамасский машзавод заявил, что не назначал брата Максима Галкина главой предприятия

Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС

Представитель Арзамасского машиностроительного завода опровергла информацию о назначении руководителем предприятия Дмитрия Галкина — брата юмориста Максима Галкина (внесен Минюстом в список иноагентов). Об этом сообщили «РИА Новости» в приемной директора предприятия.

«В данный момент директор, управляющий Арзамасским машиностроительным заводом — Куренков Алексей Константинович. Все без изменений», — добавили там.

28 ноября политолог Яков Кедми заявил в телеграм-канале, что Дмитрий Галкин стал главой Арзамасского машзавода.

Как следует из данных сервиса СПАРК на конец 2019 года, Галкин являлся членом совета директоров ООО «Военно-промышленный комплекс». По информации сервиса, эта компания является управляющей организацией Арзамасского машиностроительного завода. Почти 19% завода на тот момент принадлежало «Заводу корпусов» (также управляется ВПК), а 76,6% — АО «Беркут».

Арзамасский машиностроительный завод занимается производством вездеходов, грузовых автомобилей и автомобилей специального назначения.