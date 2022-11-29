Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 30 ноября
EUR ЦБ: 63,39 (+0,09) Инвестиции, 16:04
Курс доллара на 30 ноября
USD ЦБ: 61,07 (+0,32) Инвестиции, 16:04
Нидерланды и Сенегал пробились в 1/8 финала. Что происходит в Катаре Спорт, 20:05
Сборная Сенегала впервые за 20 лет вышла в плей-офф ЧМ Спорт, 19:58
Сборная Катара показала худший результат в истории среди хозяев ЧМ Спорт, 19:55
МИД заявил об ожидании от США создания условий для встречи по ДСНВ Политика, 19:43
Арзамасский машзавод опроверг назначение брата Галкина главой предприятия Политика, 19:32
Клиент «Росгосстрах Жизнь» из Астрахани выиграл ₽1 млн Пресс-релиз, 19:28
В Твери отменили съемки фильма, в котором была техника с флагами Украины Общество, 19:27
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
На Украине заявили о повреждении всех крупных ТЭС и ГЭС после ударов Политика, 19:16
Эксперт посоветовал не ставить против акций Alphabet и Apple Инвестиции, 19:13
Назван главный бренд 2022 года. Все благодаря мини-юбке Life, 19:12
Как изменения в ПДД могут сэкономить более 400 млрд руб Партнерский проект, 19:09
Xiaomi показала новые «умные» часы и беспроводные наушники Life, 19:03
Twitter решил перестать бороться с дезинформацией о COVID-19 Политика, 18:57
ЦБ допустил либерализацию валютных ограничений при смягчении санкций Финансы, 18:55
Новогодний Миллиард
Гарантированный
розыгрыш 1 000 000 000 рублей
Главная лотерея страны*
Миллионы реальных победителей
Билеты на официальном сайте Столото
Подробнее

Реклама, АО "ТК "Центр", АО «ТК «Центр», ОГРН 1127746385095. 18+

*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

Политика ,  
0 

Арзамасский машзавод опроверг назначение брата Галкина главой предприятия

Арзамасский машзавод заявил, что не назначал брата Максима Галкина главой предприятия
Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС
Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС

Представитель Арзамасского машиностроительного завода опровергла информацию о назначении руководителем предприятия Дмитрия Галкина — брата юмориста Максима Галкина (внесен Минюстом в список иноагентов). Об этом сообщили «РИА Новости» в приемной директора предприятия.

«В данный момент директор, управляющий Арзамасским машиностроительным заводом — Куренков Алексей Константинович. Все без изменений», — добавили там.

28 ноября политолог Яков Кедми заявил в телеграм-канале, что Дмитрий Галкин стал главой Арзамасского машзавода.

Как следует из данных сервиса СПАРК на конец 2019 года, Галкин являлся членом совета директоров ООО «Военно-промышленный комплекс». По информации сервиса, эта компания является управляющей организацией Арзамасского машиностроительного завода. Почти 19% завода на тот момент принадлежало «Заводу корпусов» (также управляется ВПК), а 76,6% — АО «Беркут».

Арзамасский машиностроительный завод занимается производством вездеходов, грузовых автомобилей и автомобилей специального назначения.

Теги
Максим Галкин ВПК машиностроение
Новогодний Миллиард
Гарантированный
розыгрыш 1 000 000 000 рублей
Главная лотерея страны*
Миллионы реальных победителей
Билеты на официальном сайте Столото
Подробнее

Реклама, АО "ТК "Центр", АО «ТК «Центр», ОГРН 1127746385095. 18+

*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

Материалы по теме
США введут санкции против 42 физлиц и компаний, связанных с ВПК России
Политика
США пригрозили вторичными санкциями за поддержку российского ВПК
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter