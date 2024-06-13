 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Новейшие практики цифрового обслуживания

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

Военная операция на Украине ,  
0 

Во время учений ядерных сил российские военные провели электронные пуски

Во время учений ядерных сил российские военные провели электронные пуски ракет
Сюжет
Военная операция на Украине
Учения нестратегических ядерных сил Россия начала в ответ на заявления на Западе о возможной отправке войск на Украину. В первом этапе были задействованы войска Южного военного округа, во втором — Ленинградского и ВМФ

Во время учений ядерных сил российские военные провели электронные пуски
Video

В ходе второго этапа российских учений нестратегических ядерных сил военные провели электронные ракетные пуски, сообщило Минобороны.

«Личный состав ракетного соединения Ленинградского военного округа отработал учебно-боевые задачи по скрытному выдвижению в назначенный позиционный район и осуществлены электронные ракетные пуски по условным целям противника», — говорится в сообщении.

В учениях задействован военно-морской флот.

Второй этап учений начался 11 июня. Они проводятся совместно с белорусской стороной. Минобороны анонсировало, что в рамках нового этапа будут отработаны вопросы подготовки частей Вооруженных сил двух стран к боевому применению нестратегического ядерного оружия.

Первый этап учений проходил с 21 мая в Южном военном округе. В ходе него персонал отработал получение специальных боеприпасов для оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер», тренировался снаряжать ядерными боеприпасами ракеты-носители и отработал скрытное выдвижение в позиционный район для подготовки к проведению ракетных пусков. Аналогичные действия проводились и в Ленинградском военном округе.

Проводить учения было решено «в ответ на провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц в адрес Российской Федерации», чтобы поддержать в готовности личный состав и технику.

Шойгу назвал ядерные учения России ответом на снятие ограничений для ВСУ
Политика

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил, что речь идет о заявлениях о готовности отправить на Украину военных. «То есть фактически выставить солдат НАТО перед российскими военными. Это совсем новый виток эскалации напряженности. Он беспрецедентный, он требует особого внимания и особых мер», — заявил Песков.

С подобными заявлениями, к примеру, выступал французский президент Эмманюэль Макрон. Он не исключал такой возможности, хотя говорил, что консенсуса по данному вопросу среди западных стран нет. На Западе выступали против подобной идеи, в частности, ее отвергал канцлер Германии Олаф Шольц.

Макрон отмечал, что отправка войск Франции не стоит на повестке дня. Reuters сообщал в конце мая, что в скором времени президент может объявить об отправке на Украину военных инструкторов. Немецкая газета Welt писала в июне, что Макрон ищет партнеров для коалиции западных стран для совместной отправки военных инструкторов на Украину.

Главком ВСУ Александр Сырский в конце прошлого месяца заявил, что приветствует отправку французских военных инструкторов на Украину и что необходимые для их пребывания на территории страны документы подписаны.

Кредит наличными в

СТАВКИ СНИЖЕНЫ
НА -4%

Оформить

А ещё… Вернем кешбэк до 25 000 рублей!

Оформить

Оформите заявку на vtb.ru или в офисе банка

Оформить

ВТБ. Всё получится!

Оформить

Реклама. Рекламодатель Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России №1000. 0+
Общее снижение ставок с 05.03.24 и с 28.04.24 г. ПСК 13,900–44,300%, ставка 3,9–32,8% годовых с услугой «Ваша низкая ставка». 

Авторы
Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Минобороны ядерное оружие учения

Новейшие практики цифрового обслуживания

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

Материалы по теме
В Белоруссии заявили о готовности к применению ядерного оружия
Политика
В МИДе связали возможность изменения ядерной доктрины с действиями Запада
Политика
В США допустили увеличение ядерного арсенала из-за России, Китая и КНДР
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

*

Лента новостей
Курс евро на 12 июня
EUR ЦБ: 95,74 (+0,1) Инвестиции, 11 июн, 16:47 Курс доллара на 12 июня
USD ЦБ: 89,02 (+0,03) Инвестиции, 11 июн, 16:47
Возникший после взрывов пожар под Киевом не смогли потушить за сутки Политика, 09:49
Котировки уже не растут: как российские эмитенты сменили стратегию IPO Pro, 09:44
Овчинников назвал фаворитов чемпионата Европы по футболу Спорт, 09:31
Чего ждать от Евро-2024. Аналитика предстоящего турнира Спорт, 09:30
Чего ждать от Евро-2024. Аналитика предстоящего турнира Спорт, 09:30
Риелторы оценили рост цен на массовое жилье в Москве в мае Недвижимость, 09:30
Посольство назвало ложью данные о вербовке африканцев в обмен на визы Политика, 09:18
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Свободные зоны в ОАЭ: правда ли они «совсем» безналоговые Pro, 09:14
Казахстанская биржа оценила риск санкций из-за Мосбиржи Финансы, 09:07
Во время учений ядерных сил российские военные провели электронные пуски Политика, 09:01
Росгвардия опубликовала фото задержания стрелка у Оптиной пустыни Общество, 09:00
Россияне стали чаще покупать жилье в Таиланде Бизнес, 09:00
17 ошибок мышления: узнайте, как избежать ментальных ловушек Pro, 08:52
На ингушского боевика завели новое дело из-за батальона на Украине Общество, 08:42