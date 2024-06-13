Во время учений ядерных сил российские военные провели электронные пуски

Учения нестратегических ядерных сил Россия начала в ответ на заявления на Западе о возможной отправке войск на Украину. В первом этапе были задействованы войска Южного военного округа, во втором — Ленинградского и ВМФ

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В ходе второго этапа российских учений нестратегических ядерных сил военные провели электронные ракетные пуски, сообщило Минобороны.

«Личный состав ракетного соединения Ленинградского военного округа отработал учебно-боевые задачи по скрытному выдвижению в назначенный позиционный район и осуществлены электронные ракетные пуски по условным целям противника», — говорится в сообщении.

В учениях задействован военно-морской флот.

Второй этап учений начался 11 июня. Они проводятся совместно с белорусской стороной. Минобороны анонсировало, что в рамках нового этапа будут отработаны вопросы подготовки частей Вооруженных сил двух стран к боевому применению нестратегического ядерного оружия.

Первый этап учений проходил с 21 мая в Южном военном округе. В ходе него персонал отработал получение специальных боеприпасов для оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер», тренировался снаряжать ядерными боеприпасами ракеты-носители и отработал скрытное выдвижение в позиционный район для подготовки к проведению ракетных пусков. Аналогичные действия проводились и в Ленинградском военном округе.

Проводить учения было решено «в ответ на провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц в адрес Российской Федерации», чтобы поддержать в готовности личный состав и технику.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил, что речь идет о заявлениях о готовности отправить на Украину военных. «То есть фактически выставить солдат НАТО перед российскими военными. Это совсем новый виток эскалации напряженности. Он беспрецедентный, он требует особого внимания и особых мер», — заявил Песков.

С подобными заявлениями, к примеру, выступал французский президент Эмманюэль Макрон. Он не исключал такой возможности, хотя говорил, что консенсуса по данному вопросу среди западных стран нет. На Западе выступали против подобной идеи, в частности, ее отвергал канцлер Германии Олаф Шольц.

Макрон отмечал, что отправка войск Франции не стоит на повестке дня. Reuters сообщал в конце мая, что в скором времени президент может объявить об отправке на Украину военных инструкторов. Немецкая газета Welt писала в июне, что Макрон ищет партнеров для коалиции западных стран для совместной отправки военных инструкторов на Украину.

Главком ВСУ Александр Сырский в конце прошлого месяца заявил, что приветствует отправку французских военных инструкторов на Украину и что необходимые для их пребывания на территории страны документы подписаны.