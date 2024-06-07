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Военная операция на Украине ,  
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Макрон исключил мир путем «капитуляции Украины»

Макрон: мир не может быть капитуляцией Украины
Сюжет
Военная операция на Украине
Макрон исключил мир путем «капитуляции Украины», он считает, что конфликт должен быть урегулирован путем переговоров, но время для них еще не пришло. Он также заверил, что об отправке французских войск на Украину речи не идет
Эмманюэль Макрон
Эмманюэль Макрон (Фото: Daniel Cole / Reuters)

Мир на Украине должен быть достигнут путем переговоров, однако время для них еще не настало, когда это произойдет, будет решать Киев, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью французским СМИ.

«Мир не может быть капитуляцией Украины», — сказал он (цитата по BFM TV).

Макрон рассказал, что за двое суток до этого президент Украины Владимир Зеленский и министр обороны Рустем Умеров направили послание всем союзникам Киева со словами: «Нам нужно, чтобы вы обучали нас быстрее и делали это на нашей земле». Французский президент сказал, что Париж и его союзники решат, идти ли на такой шаг, коллективно. Он считает, что подобный шаг не будет «фактором эскалации».

В то же время Макрон заверил, что отправка французских войск на Украину не стоит на повестке дня.

На мероприятии в честь 80-летия высадки союзных сил в Нормандии 6 июня французский президент объявил о передаче Киеву нескольких боевых самолетов Mirage 2000-5, а также запуске программы обучения украинских пилотов и начале подготовки украинских военнослужащих. Он уточнил, что Париж предлагает обучить 4,5 тыс. украинских военных.

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До этого Макрон не исключал отправки войск на Украину. Ряд стран отвергли такие планы, но некоторые западные политики поддержали позицию президента Франции. В мае он назвал среди условий для отправки войск прорыв украинской обороны и запрос от Киева. Президент Владимир Зеленский говорил, что необходимости в иностранных войсках на Украине нет. Позже он заявил, что Киев поддерживает такую инициативу, уточнив, что иностранные военные могли бы тренировать бойцов ВСУ и помогать с ремонтом техники.

В конце мая главком ВСУ Александр Сырский после переговоров с главой Минобороны Франции Себастьеном Лекорню заявил, что приветствует отправку французских военных инструкторов в страну. По его словам, необходимые для этого документы подписаны. Лекорню подчеркнул, что окончательное решение пока не принято.

Ожидалось, что Макрон может объявить об отправке французских инструкторов на Украину или создании коалиции стран с такой же позицией на юбилее высадки в Нормандии. Премьер Франции Габриэль Атталь говорил, что вопрос отправки французских военных инструкторов стоит на повестке дня и не является табу.

Российские власти осуждают военную помощь Киеву. В Кремле заявили, что присутствие военных НАТО на Украине сделает конфликт блока с Россией неизбежным. В МИД России предупреждали, что ответные меры «будут лежать далеко не только в политической плоскости». 4 июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что любые инструкторы, которые будут тренировать украинских военных на Украине, не защищены от ударов по ним.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
Эмманюэль Макрон мирные переговоры Франция
Макрон Эмманюэль фото

Макрон Эмманюэль

политик, президент Франции
21 декабря 1977 года
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