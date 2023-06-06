Песков заявил, что ему неизвестно о плане ввести военное положение в приграничных регионах

Песков заявил, что не знает о планах вводить военное положение в регионах

Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге во вторник заявил, что ему неизвестно о планах ввести военное положение на приграничных территориях или объявить мобилизацию.

Накануне в радиоэфире в некоторых регионах прозвучала запись с фейковым обращением президента России Владимира Путина, в котором говорилось, что ВСУ якобы вторглись в Курскую, Белгородскую и Брянскую области, на фоне чего решено ввести военное положение в этих регионах и начать «всеобщую мобилизацию». В ответ на вопрос, обсуждается ли такая возможность на самом деле, Песков сказал: «Мне неизвестно об этом. Там работают соответствующие службы и военные. Принимаются меры для наведения порядка».

После «обращения» Путина в пресс-службе телекомпании «Мир» заявили, что неизвестные сделали «незаконную врезку с подменой содержания» в информационных программах одноименного телеканала и радиостанции. «Вся информация, размещенная с 12:41 до 13:18, не имеет отношения к МТРК «Мир» и является абсолютным фейком и провокацией», — подчеркнули в компании.

Власти Воронежской области подтвердили взлом радиоэфире. В оперштабе Белгородской области назвали недостоверной информацию о прорыве «боевиков» в регион.

Песков в тот же день заверил, что прозвучавшее в радиоэфире «обращение» является фейком. «[Обращения] точно не было. Действительно, в некоторых регионах был взлом <...> Сейчас это все уже ликвидировано, взято под контроль», — объяснил он.