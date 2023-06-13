Путин утвердил правила признания загранпаспортов недействительными

Паспорта, в том числе дипломатические и служебные, будут признаваться недействительными в случае их утраты, изменения персональных данных, смерти владельца, отказа от передачи на хранение без уважительной причины для ряда граждан

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Президент России Владимир Путин подписал поправки к закону «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию», в котором, в частности, определены основания для признания загранпаспорта недействительным. Документ опубликован на портале правовой информации.

Паспорт, в том числе дипломатический и служебный, признается таковым в случае:

его утраты;

изменения владельцем персональных данных, включая фамилию, имя и отчество, пол, дату и/или место рождения;

истечения срока действия документа;

смерти владельца;

невозврата без уважительной причины дипломатического или служебного паспорта в течение пяти рабочих дней после служебной командировки;

прекращения гражданства России;

наличия недостоверных сведений;

отказа от передачи паспорта на хранение без уважительной причины гражданином, которому ограничен выезд из страны по причине допуска к гостайне, и др.

В конце мая Госдума приняла в третьем чтении поправки о едином перечне оснований для признания заграничных паспортов недействительными, в том числе служебных и дипломатических. Согласно поправкам, в стране появится федеральный банк данных не только выданных, но и недействительных паспортов. Недействительные документы будут изымать. Кроме того, граждане, которым ограничен выезд из страны, включая бывших сотрудников ФСБ и призванных на военную службу, будут обязаны сдавать загранпаспорта в выдавшее их ведомство в течение пяти рабочих дней.

По словам опрошенных РБК юристов, поправки к закону о выезде и въезде в Россию позволят изымать загранпаспорта у призывников. Однако как это будет работать, пока неясно — регулировать вопрос должно постановление правительства.

В начале февраля портал государственных услуг приостановил прием заявлений на выпуск загранпаспортов нового образца с электронным носителем, действующих десять лет. «Гознак» объяснял это повышенным объемом заявок и ростом потребности в микросхемах. МВД возобновило услугу с 1 июня.