Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 24 мая
EUR ЦБ: 86,55 (+0,05) Инвестиции, 23 мая, 16:43 Курс доллара на 24 мая
USD ЦБ: 80,17 (+0,23) Инвестиции, 23 мая, 16:43
Госдеп обвинил Россию в нарушении условий зерновой сделки Политика, 01:26
Юристы объяснили, какие причины изъятия загранпаспортов уточнила Госдума Политика, 01:12
Гладков сообщил об сбитом дроне над Белгородским районом Политика, 00:54
NYT узнала о поддержке диверсантов со стороны ВСУ Политика, 00:33
Запрет польским фурам ездить по России ударит по поставкам запчастей Авто, 00:15
Губернатор Гладков призвал охотников не вступать в бой с диверсантами Политика, 00:09
В Белгороде беспилотник сбросил взрывчатку на дорогу Политика, 00:08
Спите по 8 часов, но не высыпаетесь?
На интенсиве РБК Pro вы узнаете, как улучшить качество сна и с легкостью вставать по утрам
Прокачать навык
Железнодорожным компаниям разрешили регистрировать вагоны на «Госуслугах» Бизнес, 00:00
Главный соперник Трампа объявит об участии в выборах в разговоре с Маском Политика, 23 мая, 23:46
Пентагон заявил, что следит за данными о технике США у диверсантов Политика, 23 мая, 23:35
Белгородский губернатор заявил о вопросах к Минобороны из-за диверсантов Политика, 23 мая, 23:15
Много света: где найти квартиру с окнами в пол РБК и ПИК, 23 мая, 23:10
В Хельсинки заявили о планах расторгнуть договор на постройку храма с РПЦ Политика, 23 мая, 23:06
Определились все пары четвертьфиналов на чемпионате мира по хоккею Спорт, 23 мая, 22:51
Политика ,  
0 

Юристы объяснили, какие причины изъятия загранпаспортов уточнила Госдума

Адвокат Тригнин: новый принятый Думой закон позволит изымать загранпаспорта у призывников
Поправки к закону о выезде и въезде в Россию позволят изымать загранпаспорта у призывников, сообщили РБК юристы. Однако как это будет работать, еще неясно: регулировать вопрос будет постановление Правительства, которого еще нет
Фото: РБК
Фото: РБК

В новом перечне оснований признания недействительности заграничных паспортов есть пункт, позволяющий изымать паспорта у призывников, сообщили РБК юристы, комментируя принятые Госдумой 23 мая поправки к закону «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию».

«Изъятие у призывников паспорта в прошлой редакции закона не было предусмотрено. Там есть формулировка «передача на хранение до истечения срока временного ограничения». Тем не менее эта норма не работала. Изъятие в действующей редакции закона, которая пока есть, предусмотрено, но оно предусмотрено по иным основаниям, которые не касаются призыва на военную службу. Изъятие не касается граждан, которые призваны на военную службу», — сообщил РБК военный адвокат, председатель Военной коллегии адвокатов города Москвы Владимир Тригнин.

Он отметил, что в новой редакции определять порядок передачи паспорта на хранение будет Правительство, и нужно ждать постановления, которое будет регламентировать этот вопрос. Сейчас
у сотрудников погранслужбы ФСБ нет права изымать паспорта у призывников на границе, однако оговаривается, «в какие сроки с момента доведения решения об ограничении права на выезд гражданина, призванного на военную службу, он обязан паспорт передать на хранение», уточнил Тригнин. Согласно новой редакции, на это будут давать пять дней со дня информирования гражданина решения об ограничении права на выезд.

Председатель коллегии адвокатов «Призывник» Денис Кокшаров уточнил, что в законе речь идет о тех гражданах, в отношении которых было принято решение о призыве либо направлении на альтернативную гражданскую службу. Тех, кто получил повестки, например, для уточнения документов воинского учета или медосвидетельствования, это положение не касается.

Кокшаров также отметил, что «теоретически риски изъятия» паспортов на границе есть, но нужно дождаться постановления Правительства на этот счет.

«Нужно помнить, что у нас создается электронная система обмена [данными] между военкоматами и погранслужбой ФСБ. И в данном случае права лиц, которые получат повестку, будут регулироваться не только законом о порядке въезда и выезда из России, но еще и законом о воинской обязанности. В эту электронную систему будут автоматически передаваться сведения о том, что гражданин ограничен в праве выезда. Когда ФСБ получит эту информацию, и гражданин попытается выехать с территории России, его развернут на границе как лицо, которому запрещен выезд», — сказал юрист.

Читайте на РБК Pro
Экономисты назвали компании, которые скоро уйдут из России. Кто в списке
Надо ли вам платить налог на прибыль иностранного контрагента
В России хотят ввести налог на сверхприбыль. Кто и сколько заплатит
Как не превысить бюджет на IT-проект и не сорвать сроки
Авторы
Теги
Маргарита Овсянникова Маргарита Овсянникова, Лилия Пашкова Лилия Пашкова
загранпаспорта призывники изъятие документов Госдума
Материалы по теме
Верховный суд уточнил, что понимается под уклонением от военного призыва
Политика
Юристы рассказали, кого на военные сборы призывать не будут
Общество
Путин подписал указ о призыве на военные сборы
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter