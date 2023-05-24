Юристы объяснили, какие причины изъятия загранпаспортов уточнила Госдума

Поправки к закону о выезде и въезде в Россию позволят изымать загранпаспорта у призывников, сообщили РБК юристы. Однако как это будет работать, еще неясно: регулировать вопрос будет постановление Правительства, которого еще нет

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В новом перечне оснований признания недействительности заграничных паспортов есть пункт, позволяющий изымать паспорта у призывников, сообщили РБК юристы, комментируя принятые Госдумой 23 мая поправки к закону «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию».

«Изъятие у призывников паспорта в прошлой редакции закона не было предусмотрено. Там есть формулировка «передача на хранение до истечения срока временного ограничения». Тем не менее эта норма не работала. Изъятие в действующей редакции закона, которая пока есть, предусмотрено, но оно предусмотрено по иным основаниям, которые не касаются призыва на военную службу. Изъятие не касается граждан, которые призваны на военную службу», — сообщил РБК военный адвокат, председатель Военной коллегии адвокатов города Москвы Владимир Тригнин.

Он отметил, что в новой редакции определять порядок передачи паспорта на хранение будет Правительство, и нужно ждать постановления, которое будет регламентировать этот вопрос. Сейчас

у сотрудников погранслужбы ФСБ нет права изымать паспорта у призывников на границе, однако оговаривается, «в какие сроки с момента доведения решения об ограничении права на выезд гражданина, призванного на военную службу, он обязан паспорт передать на хранение», уточнил Тригнин. Согласно новой редакции, на это будут давать пять дней со дня информирования гражданина решения об ограничении права на выезд.

Председатель коллегии адвокатов «Призывник» Денис Кокшаров уточнил, что в законе речь идет о тех гражданах, в отношении которых было принято решение о призыве либо направлении на альтернативную гражданскую службу. Тех, кто получил повестки, например, для уточнения документов воинского учета или медосвидетельствования, это положение не касается.

Кокшаров также отметил, что «теоретически риски изъятия» паспортов на границе есть, но нужно дождаться постановления Правительства на этот счет.

«Нужно помнить, что у нас создается электронная система обмена [данными] между военкоматами и погранслужбой ФСБ. И в данном случае права лиц, которые получат повестку, будут регулироваться не только законом о порядке въезда и выезда из России, но еще и законом о воинской обязанности. В эту электронную систему будут автоматически передаваться сведения о том, что гражданин ограничен в праве выезда. Когда ФСБ получит эту информацию, и гражданин попытается выехать с территории России, его развернут на границе как лицо, которому запрещен выезд», — сказал юрист.