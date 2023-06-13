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Власти сообщили о пожаре на нефтеперерабатывающем заводе в Краснодаре

Власти Краснодара сообщили о пожаре в районе нефтеперерабатывающего завода
На территории завода загорелась колонна для переработки топлива. Площадь пожара составила 20 кв. м, его локализовали. О пострадавших не сообщается, власти не уточнили причину возгорания

Власти сообщили о пожаре на нефтеперерабатывающем заводе в Краснодаре
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В Краснодаре в районе нефтеперерабатывающего завода по улице Захарова произошел пожар, сообщила в телеграм-канале городская администрация, не уточнив причину.

«Кубанские новости» пишут со ссылкой на региональное МЧС, что на территории завода загорелась колонна для переработки дизельного топлива.

Площадь составила 20 кв. м, к 7:00 (время совпадает с московским) огонь локализовали, на место приехал заместитель главы города Игорь Михайлов. О пострадавших не сообщается.

Телеканал «Краснодар» опубликовал видео с места пожара, на котором виден большой столб черного дыма.

По адресу ул. Захарова, 2, расположен Краснодарский нефтеперерабатывающий завод («Краснодарэконефть»). Это одно из старейших предприятий отрасли, его проектная мощность — 3 млн т нефти в год. В 2021 году группа «Сафмар» присоединила завод к Афипскому НПЗ.

Афипский НПЗ находится в Северском районе края в одноименном поселке примерно в 15 км от Краснодара. В ночь на 31 мая завод атаковал беспилотник, там загорелась одна из установок по перегонке мазута. Пожар потушили, о пострадавших не сообщалось.

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В предыдущем месяце в регионе атакам дронов подверглось несколько нефтяных предприятий, в частности в поселке Волна Темрюкского района и Ильский НПЗ. Во всех случаях удары приводили к пожарам. 26 мая два дрона упали в Краснодаре, повреждения получили несколько зданий.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Краснодар Пожар нефтеперерабатывающий завод
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