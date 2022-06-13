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США решили ежемесячно выделять Украине по $1,5 млрд

Деньги будут направлены на поддержание работы правительства Украины, заявил первый зампомощника госсекретаря США Дерек Хоган
Фото: Zuma / ТАСС
Фото: Zuma / ТАСС

Вашингтон планирует направлять Киеву по $1,5 млрд ежемесячно для поддержки работы украинского правительства, заявил первый заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Дерек Хоган во время дискуссии на площадке аналитического центра Уилсона.

«Мы уже выделили $1 млрд на эти цели через различные механизмы, и намерены направлять еще примерно по $1,5 млрд ежемесячно на протяжении четырех-пяти месяцев», — сказал Хоган (цитата по «РИА Новости»).

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Фото:Chris McGrath / Getty Images

21 мая президент США Джо Байден подписал законопроект, предусматривающий выделение Киеву $40,1 млрд на 2022 финансовый год. Bloomberg уточнял, что $6 млрд пойдут на прямую помощь Киеву в области безопасности, $8,8 млрд — на экономическую поддержку, $9,05 млрд — на пополнение запасов оружия от Пентагона, $4 млрд — на другие страны, поставляющие оружие Украине, $4,35 млрд — на глобальную продовольственную и гуманитарную помощь, а $700 млн — на глобальное продовольственное финансирование со стороны Госдепа.

1 июня Байден объявил о предоставлении Украине очередного пакета военной помощи на $700 млн, куда войдут американские системы залпового огня HIMARS и снаряды к ним.

Позднее Politico узнало, что члены конгресса США потребовали от администрации президента отчета о расходовании выделенных на помощь Украине $40 млрд.

С начала российской военной операции американские власти направили Украине около $3,9 млрд помощи в сфере безопасности, указывали в Пентагоне.

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