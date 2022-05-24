Генсек ООН заявил об угрозе новой холодной войны «с ядерным оттенком»

Кроме этого, Гутерриш предупредил об угрозе изменения климата, роста крайнего национализма и терроризма, а также распространения болезней и голода

Антониу Гутерриш (Фото: Robert Bumsted / AP)

Мир столкнулся с угрозой новой холодной войны «с ядерным оттенком» и взрывным ростом крайнего национализма. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, выступая перед выпускниками Университета Сетон-Холл (штат Нью-Джерси).

«От Ближнего Востока до угрозы новой холодной войны с серьезным ядерным оттенком, от терроризма и внутренней междоусобной борьбы из-за древних обид и до взрывного роста крайнего национализма, который игнорирует главную истину, что международные решения всегда наилучшие для национальных интересов, — каждый из этих вызовов стал еще одним знаком раскола нашего мира», — сказал он.

Среди прочих угроз для мира Гутерриш назвал конфликт на Украине, изменение климата, рост социального неравенства, распространение голода и болезней. «Как генеральный секретарь ООН, я должен вам сказать, что вы вступаете в мир, полный опасностей. Мы столкнулись с конфликтами и расколом в масштабе, которого не видели уже десятилетия», — отметил он.

Отношения между крупнейшими в мире ядерными державами — Россией и США (6255 против 5550 боеголовок соответственно) — обострились на фоне российской спецоперации на Украине. Президент Владимир Путин называл ее целями необходимость «демилитаризации и денацификации» соседнего государства. Он также указывал, что спецоперация на Украине была единственной возможностью для России упредить агрессию Запада против собственной территории.

В ответ на спецоперацию Украина объявила военное положение, а страны Запада, включая США, начали вводить против Москвы санкции и поставлять Киеву вооружения. В середине апреля временный поверенный в делах США в Эстонии Брайан Рорафф заявил, что США не исключают размещения войск в Европе на постоянной основе. Он сообщил, что численность американских войск на континенте выросла с 80 тыс. до 120 тыс. человек и страна не исключает дополнительного развертывания, чтобы укрепить безопасность.

В Кремле указывали, что Запад создал на восточном фланге «мощный кулак» и мощную оборонную военную инфраструктуру. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что в качестве меры реагирования Владимир Путин дал поручение министру обороны Сергею Шойгу подготовить и представить предложения по укреплению западного фланга.

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