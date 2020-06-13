СМИ узнали сроки публикации расширенной версии доклада Мюллера по России

Новая версия доклада Мюллера будет опубликована 19 июня, сообщил Bloomberg. В ней будет больше информации об экс-советнике президента США Роджере Стоуне и его роли в предполагаемом вмешательстве России в президентские выборы

Роджер Стоун (Фото: Leah Millis / Reuters)

Минюст США к 19 июня опубликует расширенную версию доклада спецпрокурора Роберта Мюллера о возможном вмешательстве России в выборы президента США в 2016 году. Об этом ведомство проинформировало Федеральный суд в Вашингтоне, передает Bloomberg.

В новой версии доклада появится больше информации о бывшем советнике президента США Дональда Трампа Роджере Стоуне и его роли в предполагаемом вмешательстве России в избирательную кампанию.

В феврале Стоуна приговорили к 3,3 года лишения свободы. Суд счел, что он давал ложные показания конгрессу в попытке уберечь президента США от негативных последствий. Помимо тюремного срока Стоуну назначили штраф $20 тыс. и 24 месяца испытательного срока.

В ноябре 2019 года присяжные суда в Вашингтоне признали Стоуна виновным по нескольким пунктам обвинения. Они сочли, что экс-советник президента США намеренно лгал конгрессменам, расследовавшим возможное вмешательство России в президентские выборы в 2016 году, а также пытался заблокировать дачу показаний одним из свидетелей.