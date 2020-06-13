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СМИ узнали сроки публикации расширенной версии доклада Мюллера по России

Новая версия доклада Мюллера будет опубликована 19 июня, сообщил Bloomberg. В ней будет больше информации об экс-советнике президента США Роджере Стоуне и его роли в предполагаемом вмешательстве России в президентские выборы
Роджер Стоун
Роджер Стоун (Фото: Leah Millis / Reuters)

Минюст США к 19 июня опубликует расширенную версию доклада спецпрокурора Роберта Мюллера о возможном вмешательстве России в выборы президента США в 2016 году. Об этом ведомство проинформировало Федеральный суд в Вашингтоне, передает Bloomberg.

В новой версии доклада появится больше информации о бывшем советнике президента США Дональда Трампа Роджере Стоуне и его роли в предполагаемом вмешательстве России в избирательную кампанию.

В феврале Стоуна приговорили к 3,3 года лишения свободы. Суд счел, что он давал ложные показания конгрессу в попытке уберечь президента США от негативных последствий. Помимо тюремного срока Стоуну назначили штраф $20 тыс. и 24 месяца испытательного срока.

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Фото: Charlie Riedel / AP

В ноябре 2019 года присяжные суда в Вашингтоне признали Стоуна виновным по нескольким пунктам обвинения. Они сочли, что экс-советник президента США намеренно лгал конгрессменам, расследовавшим возможное вмешательство России в президентские выборы в 2016 году, а также пытался заблокировать дачу показаний одним из свидетелей.

Дело против Стоуна открыли после того, как его заподозрили во лжи относительно его взаимодействия c WikiLeaks, когда сайт занимался публикацией материалов, украденных при взломе электронной базы писем Национального комитета Демократической партии. Защита Стоуна утверждала, что обвинение против него следует снять, поскольку расследование касалось «вмешательства» России в выборы, а не того, чем занимался WikiLeaks.

Расследование возможного вмешательства России в президентские выборы в США велось в течение трех лет. В апреле 2019 года Минюст США опубликовал доклад специального прокурора Роберта Мюллера, в котором сообщалось, что предвыборный штаб Трампа не был в сговоре с Москвой, однако Россия все же пыталась вмешаться в выборы. В частности, Мюллеру и его помощникам удалось установить, что российское Агентство интернет-исследований с помощью дезинформации якобы пыталось разобщить американцев и таким образом повлиять на итоги выборов. Также в докладе было указано, что почту соперницы Трампа на выборах Хиллари Клинтон взломали связанные с Россией хакеры. В то же время связи между взломавшими ее переписку злоумышленниками и Трампом спецпрокурор не обнаружил.

Российские власти обвинения во вмешательстве в выборы президента США неоднократно отрицали.

Автор: Виктория Полякова
Теги: Роберт Мюллер, Дональд Трамп, вмешательство России в выборы
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