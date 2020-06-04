Протесты, аресты и смена правительства

Замена премьер-министра продиктована экономической ситуацией в мире и стране, считает белорусский политический аналитик, основатель Sense Analytics Артем Шрайбман. «Все-таки за политику в стране отвечает не правительство, а администрация президента, которую уже полгода возглавляет тоже силовик из КГБ Игорь Сергеенко», — пояснил он. Назначение Головченко на пост премьер-министра свидетельствует, что никаких экономических реформ в стране не будет, уверен Шрайбман. «Лукашенко убежден, что в кризис не надо устраивать экспериментов, реформ, а надо военной дисциплиной навести порядок, провести мобилизацию и просто всем лучше работать. Раньше у Лукашенко были премьеры-номенклатурщики, рыночники, но Головченко максимально соответствует его мировосприятию», — сказал эксперт РБК.

Самая протестная кампания

Назначение нового правительства произошло на фоне протестных акций, охвативших всю Белоруссию, число их участников стало рекордным для последних лет.

Несмотря на эпидемию коронавируса, кампания по сбору подписей за оппозиционных кандидатов в президенты сопровождается многотысячными пикетами-очередями. Практически каждый раз эти собрания превращаются в протестные акции против действующего президента. Подписи (не менее 100 тыс.) в свою поддержку кандидаты должны сдать в ЦИК не позже 19 июня. Председатель ЦИК Лидия Ермошина считает, что эти президентские выборы — самые тяжелые, сопровождающиеся большим количеством нарушений.

Подписи собирают инициативные группы 14 претендентов. У оппозиции три основных лидера — блогер Сергей Тихановский, финансист Виктор Бабарико и бывший заместитель министра иностранных дел Белоруссии Валерий Цепкало. 56-летний Бабарико 20 лет возглавлял Белгазпромбанк, один из крупнейших в стране, и ушел из него с началом предвыборной кампании. Пока он самый популярный кандидат. Еще 1 июня он заявил, что его инициативная группа собрала почти 100 тыс. подписей, хотя сейчас на его официальном сайте говорится о 85 тыс.

55-летний Валерий Цепкало по образованию дипломат, основатель и первый руководитель Парка высоких технологий — белорусского аналога Кремниевой долины. В 1994 году он руководил предвыборным штабом Лукашенко. «В то время [в 1994 году] он [Лукашенко] был действительно близок, он был близок моей бабушке, потому что знал, сколько от свиноматки должно родиться поросят, он был близок выходцам из деревень. Но я думаю, давно надо уходить от сельского уклада <...> Прошлое правительство поменяли, потому что покосилась дверь у свинарника, не была отремонтирована крыша, — тут надо менять систему», — заявил он.

41-летний Сергей Тихановский набрал популярность благодаря резкой критике властей на своем YouТube-канале «Страна для жизни». Из всех троих он высказывает наиболее смелые идеи. Например, он открыто говорит, что хотел бы, чтобы власть в Белоруссии сменилась по армянскому сценарию, то есть в результате ненасильственных акций протеста. «Если Лукашенко все равно захватит власть на этих выборах, это приведет к партизанской войне в Беларуси. Боюсь предположить, что будет в стране», — предупредил он в недавнем интервью Deutsche Welle. Самого Лукашенко он называет тараканом, а один из главных лозунгов его кампании — «Стоп, таракан».

Тихановский в выборах участвовать не может — в середине мая ЦИК республики по формальной причине отказала его инициативной группе в регистрации: на момент подачи документов кандидат находился в изоляторе временного содержания и не смог подписать их лично. Тихановский уже в третий раз отбывал 15 суток ареста за участие в акции протеста против углубленной интеграции с Россией, которую он провел еще в декабре. Поэтому в кандидаты выдвинулась его жена Светлана Тихановская.

Как власть реагирует на протесты

29 мая на пикете в Гродно Тихановского и нескольких его сторонников в очередной раз задержали. На видеозаписи задержания видно, как две женщины громко обвиняют Тихановского в том, что тот не хочет отвечать на их вопросы, а после одна из них жалуется милиционерам, что он отказывается с ней говорить. Те пытаются задержать блогера, и в возникшей суматохе один из них оказывается на асфальте. В итоге Тихановского обвинили в применении силы против сотрудников органов внутренних дел (ст. 364 УК Белоруссии, до шести лет тюрьмы). Из-за задержания Тихановского в прошедшие выходные по всей Белоруссии состоялись многотысячные акции протеста. 3 июня на даче и в офисе Тихановского в Гомеле прошли обыски. Во время уже третьего по счету обыска на даче следователи нашли $900 тыс. Жена Тихановского заявила TUT.BY, что никогда не видела денег, которые нашли следователи.

Лукашенко практически каждый день комментирует действия и заявления оппозиции. 1 июня он заявил, что не допустит в стране революцию. «Мы абсолютно знаем цели, которые преследуют отдельные ветродуи. Эти цели нам ясны: устроить нам майданчик в преддверии президентских выборов или в день президентских выборов. Всех этих майданутых хочу предупредить, что майданов в Беларуси не будет», — сказал белорусский президент. Он также регулярно высказывается и обо всех трех оппозиционерах, но почти никогда не называет их имен. 4 июня он прокомментировал выступление Цепкало — тот «просто не понимает, ведь количество рожденных поросят от свиноматки и их качество не зависит от свиноматки», «это еще зависит от хряка». «И если будет такой хряк, как этот человек, то мертворожденные будут поросята», — резюмировал президент.

Не исключает Лукашенко и что за оппозицией стоят внешние силы. «Мы знаем, откуда ветры дуют на нашу белорусскую землю. К сожалению, не с той стороны, откуда хотелось бы. Но мы готовы к любым ветрам», — заявил он 1 июня. 4 июня глава государства прямо сказал, что некоторые оппозиционеры финансируются за счет российских олигархов, не назвав имен.