Турция обвинила США в разглашении письма главы Пентагона министру обороны

В письме, которое и.о. главы Пентагона направил министру обороны Турции, согласно сообщениям СМИ, шла речь о том, что Вашингтон отказывает турецким пилотам в обучении из-за контрактов Анкары на российские С-400

Зенитно-ракетный комплекс С-400 (Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС)

Анкара выразила недовольство тем, что в США разгласили содержание письма исполняющего обязанности главы Пентагона Патрика Шанахана министру обороны Турции Хулуси Акару, в котором шла речь о закупке российских зенитно-ракетных комплексов С-400. Об этом сообщает местное агентство Anadolu.

«Это письмо не соответствует духу союзнических отношений. <...> Такие письма носят конфиденциальный характер», — отметил пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын.

Тот факт, что текст послания оказался у журналистов, является недопустимым в рамках решения серьезных межгосударственных проблем, добавил Калын, сообщив, что уже поговорил по этому поводу с советником президента США по нацбезопасности Джоном Болтоном.

Двумя днями ранее американский журнал Foreign Policy сообщил со ссылкой на это письмо от 6 июня, что Шанахан написал Акару, чтобы обучающиеся в США полетам на F-35 турецкие пилоты покинули страну до 31 июля, и уведомил, что новых пилотов в США принимать не будут. Причина, указывало издание, — контракты на покупку российских комплексов С-400.

Турция, выразил надежду Калын, рассчитывает, что США изменят свою позицию, в противном случае это нанесет ущерб двусторонним отношениям.