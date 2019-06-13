Эрдоган счел закрытым вопрос о покупке С-400

Анкара уже подписала контракт на поставку российских комплексов С-400 и в скором времени они прибудут в Турцию. Об этом заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, передает турецкий телеканал NTV.

«Мы закроем это дело. Надеюсь, в следующем месяце С-400 уже будут доставлены», — сказал он.

Эрдоган подчеркнул, что Турция готова сотрудничать со всеми поставщиками вооружения, в том числе и с США, если они будут готовы удовлетворить условия Анкары. Он напомнил, что Турция выдвигала свои требования к контракту по американским ЗРК Patriot, однако Вашингтон не смог их исполнить.

Говоря о возможном окончательном запрете на поставки американских истребителей F-35 в Турцию в случае приобретения С-400, Эрдоган напомнил, что Турция не только покупает эти самолеты, но и участвовала в их создании. Анкара вложила в этот проект $1,25 млрд, подчеркнул он. По его словам, он будет продолжать переговоры с президентом США Дональдом Трампом по этому вопросу.

США угрожают заблокировать поставки в Турцию истребителей пятого поколения F-35, если турецкая армия примет на вооружение российские зенитные ракетные комплексы С-400. По оценкам Вашингтона, совместное использование С-400 и американских самолетов может позволить Москве собрать информацию об уязвимостях истребителя пятого поколения. Глава управления Пентагона по оборонному сотрудничеству и безопасности генерал-лейтенант Чарльз Хупер сообщал, что США предложили Анкаре несколько вариантов отказа от покупки С-400.