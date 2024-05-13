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Новое правительство 2024 ,  
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Матвиенко назвала преимущества Белоусова во главе Минобороны

Матвиенко: я не вижу лучшей кандидатуры на пост министра обороны России
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Новое правительство 2024
Андрей Белоусов
Андрей Белоусов (Фото: Lillian Suwanrumpha / EPA / ТАСС)

Врио первого вице-премьера Андрей Белоусов был предложен на должность главы Минобороны, поскольку каждое время требует людей с определенными качествами. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, передает корреспондент РБК.

Матвиенко отметила, что в последние годы бюджет Министерства обороны вырос более чем в два раза — до 6,7% от ВВП.

«Все то, что заказывает Министерство обороны на такие большие средства, должно координироваться с возможностями экономики, нужно организовать производство, чтобы все было по правильной цене, было эффективно, была качественная продукция. И здесь министру обороны нужно постоянно находиться во взаимодействии с другими министерствами и ведомствами для того, чтобы качественно организовать этот процесс», — сказала она.

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Андрей Белоусов

Матвиенко напомнила, что до назначения первым вице-премьером Белоусов занимал должность министра экономического развития (2012–2013 годы), а также работал помощником президента России в 2013–2020 годах.

Минобороны необходимо открыть для внедрения инноваций и новых технологий, также нужно ускорить поставки в армию современных вооружений, считает спикер Совфеда. «Это опять вопрос координации с министерствами и ведомствами, у Андрея Рэмовича огромный опыт в этой сфере. <…> Еще раз подчеркну, что я не вижу лучшей кандидатуры, кто мог бы организовать эту работу и добиться результатов», — добавила Матвиенко.

Президент России Владимир Путин предложил назначить Белоусова новым главой Минобороны накануне. Его предшественник, Сергей Шойгу, возглавлявший ведомство с 2012 года, был назначен секретарем Совета безопасности России.

Кандидатуры министров силового блока (это главы Минобороны, МВД, МЧС, Минюста и МИДа) предлагает президент России. Они назначаются после консультаций с Советом Федерации.

Кремль объяснил выбор кандидатуры Белоусова необходимостью «вписать экономику силового блока в экономику страны».

Первым вице-премьером вместо Белоусова должен стать Денис Мантуров, ранее вице-премьер и глава Минпромторга. Пленарное заседание по утверждению вице-премьеров уже началось в Госдуме, министров палата должна утвердить 14 мая. Консультации по министрам силового блока уже начал Совфед.

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Валентина Матвиенко Андрей Белоусов Минобороны
Валентина Матвиенко фото

Валентина Матвиенко

политик, спикер Совета Федерации
7 апреля 1949 года
Андрей Белоусов фото

Андрей Белоусов

кандидат в министры обороны России
17 марта 1959 года
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