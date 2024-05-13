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Новое правительство 2024 ,  
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Зюганов исключил появление новых «чубайсов» при утверждении кабмина

Зюганов: при новом порядке утверждения кабмина не появятся новые «чубайсы»
Сюжет
Новое правительство 2024
Новая процедура утверждения членов кабмина не даст попасть в правительство людям, которые «торговали и предавали страну», считает лидер КПРФ
Геннадий Зюганов
Геннадий Зюганов (Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости)

Новый порядок утверждения кандидатур на посты вице-премьеров и министров носит «абсолютно оздоравливающий характер» и исключает появление в правительстве лиц, которые «предадут страну», заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов на пленарном заседании Госдумы.

«Уважаемые депутаты, впервые мы присутствуем на столь интересной процедуре обсуждения кандидатур и их утверждения. <...> Считаю, при таком порядке не появятся новые «чубайсы» и «сердюковы», которые торговали и предавали страну», — сказал Зюганов.

Госдума утвердила всех заместителей Мишустина
Политика

Депутаты нижней палаты на заседании 13 мая обсудили кандидатуры на должности заместителей председателя правительства, которые внес премьер Михаил Мишустин. Они утвердили первого заместителя председателя правительства Дениса Мантурова и вице-премьеров Татьяну Голикову, Виталия Савельева, Дмитрия Патрушева, Александра Новака, Дмитрия Григоренко, Дмитрия Чернышенко, Марата Хуснуллина, Алексея Оверчука и Юрия Трутнева. Накануне всех кандидатов утвердили профильные комитеты нижней палаты.

Виталий Савельев
Дмитрий Патрушев
Александр Новак
Дмитрий Григоренко
Дмитрий Чернышенко
Татьяна Голикова
Марат Хуснуллин
Алексей Оверчук
Юрий Трутнев
Виталий Савельев
Дмитрий Патрушев
Александр Новак
Дмитрий Григоренко
Дмитрий Чернышенко
Татьяна Голикова
Марат Хуснуллин
Алексей Оверчук
Юрий Трутнев
Виталий Савельев
(Фото: Андрей Любимов / РБК)
Дмитрий Патрушев
(Фото: gazprom.ru)
Александр Новак
(Фото: Андрей Любимов / РБК)
Дмитрий Григоренко
(Фото: Рамиль Ситдиков / ТАСС)
Дмитрий Чернышенко
(Фото: Владислав Шатило / РБК)
Татьяна Голикова
(Фото: Совет Федерации РФ)
Марат Хуснуллин
(Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)
Алексей Оверчук
(Фото: Александр Астафьев / РИА Новости)
Юрий Трутнев
(Фото: Владислав Шатило / РБК)

Глав Минобороны, МЧС, МВД, МИД, Минюста, которых предложил президент Владимир Путин, назначат после обсуждения с Советом Федерации. Новая процедура утверждения состава кабинета проходит впервые после поправок в Конституцию в 2020 году.

Анатолий Чубайс в 1990-х годах возглавлял Госкомимущество и курировал процесс приватизации в России, затем был назначен первым заместителем председателя правительства. С 1998 по 2008 год был главой Российского акционерного общества «Единая энергетическая система России» (РАО «ЕЭС»). В 2008–2020 годах Чубайс возглавлял «Роснано». В марте 2022 года, после начала военных действий на Украине, он покинул пост спецпредставителя президента по вопросам устойчивого развития и вместе с женой Авдотьей Смирновой уехал из России.

В сентябре 2023 года Путин заявил, что экс-чиновник «удрал» из страны и «зачем-то прячется» за границей. Президент связал его отъезд с расследованием в «Роснано», в капитале которого выявили «финансовую дыру». Чубайс не стал комментировать эти слова. Этой весной он запустил в Тель-Авивском университете Центр российских исследований (CRS), целью которого назвал попытку заново понять новейшую историю России.

Анатолий Сердюков с 2007 по 2012 год занимал пост министра обороны. Его отправили в отставку из-за расследования дела о махинациях в «Оборонсервисе». В декабре 2013 года против чиновника было возбуждено уголовное дело о халатности за ненадлежащее исполнение обязанностей при строительстве автомобильной дороги к базе отдыха в Астраханской области, ущерб государству СК оценил в 56 млн руб. Сердюков отрицал обвинения. В 2014 году уголовное дело закрыли, а экс-министра амнистировали.

С тех пор Сердюков работал в авиапромышленности. В 2015 году он стал индустриальным директором авиационного кластера «Ростеха». Помимо того, экс-министр вошел в состав советов директоров «Технодинамики», ОДК и «Вертолетов России», КамАЗа, «Объединенной авиастроительной корпорации» (ОАК).

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Геннадий Зюганов правительство Госдума Анатолий Чубайс Анатолий Сердюков КПРФ
Геннадий Зюганов фото

Геннадий Зюганов

политик, лидер КПРФ
26 июня 1944 года
Анатолий Чубайс фото

Анатолий Чубайс

политик, идеолог реформ 1990-х, бывший глава администрации президента, РАО «ЕЭС» и «Роснано»
16 июня 1955 года
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