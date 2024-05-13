Зюганов исключил появление новых «чубайсов» при утверждении кабмина

Новая процедура утверждения членов кабмина не даст попасть в правительство людям, которые «торговали и предавали страну», считает лидер КПРФ

Геннадий Зюганов (Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости)

Новый порядок утверждения кандидатур на посты вице-премьеров и министров носит «абсолютно оздоравливающий характер» и исключает появление в правительстве лиц, которые «предадут страну», заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов на пленарном заседании Госдумы.

«Уважаемые депутаты, впервые мы присутствуем на столь интересной процедуре обсуждения кандидатур и их утверждения. <...> Считаю, при таком порядке не появятся новые «чубайсы» и «сердюковы», которые торговали и предавали страну», — сказал Зюганов.

Депутаты нижней палаты на заседании 13 мая обсудили кандидатуры на должности заместителей председателя правительства, которые внес премьер Михаил Мишустин. Они утвердили первого заместителя председателя правительства Дениса Мантурова и вице-премьеров Татьяну Голикову, Виталия Савельева, Дмитрия Патрушева, Александра Новака, Дмитрия Григоренко, Дмитрия Чернышенко, Марата Хуснуллина, Алексея Оверчука и Юрия Трутнева. Накануне всех кандидатов утвердили профильные комитеты нижней палаты.

Виталий Савельев (Фото: Андрей Любимов / РБК) Дмитрий Патрушев (Фото: gazprom.ru) Александр Новак (Фото: Андрей Любимов / РБК) Дмитрий Григоренко (Фото: Рамиль Ситдиков / ТАСС) Дмитрий Чернышенко (Фото: Владислав Шатило / РБК) Татьяна Голикова (Фото: Совет Федерации РФ) Марат Хуснуллин (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК) Алексей Оверчук (Фото: Александр Астафьев / РИА Новости) Юрий Трутнев (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Глав Минобороны, МЧС, МВД, МИД, Минюста, которых предложил президент Владимир Путин, назначат после обсуждения с Советом Федерации. Новая процедура утверждения состава кабинета проходит впервые после поправок в Конституцию в 2020 году.