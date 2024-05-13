Зюганов исключил появление новых «чубайсов» при утверждении кабмина
Новый порядок утверждения кандидатур на посты вице-премьеров и министров носит «абсолютно оздоравливающий характер» и исключает появление в правительстве лиц, которые «предадут страну», заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов на пленарном заседании Госдумы.
«Уважаемые депутаты, впервые мы присутствуем на столь интересной процедуре обсуждения кандидатур и их утверждения. <...> Считаю, при таком порядке не появятся новые «чубайсы» и «сердюковы», которые торговали и предавали страну», — сказал Зюганов.
Депутаты нижней палаты на заседании 13 мая обсудили кандидатуры на должности заместителей председателя правительства, которые внес премьер Михаил Мишустин. Они утвердили первого заместителя председателя правительства Дениса Мантурова и вице-премьеров Татьяну Голикову, Виталия Савельева, Дмитрия Патрушева, Александра Новака, Дмитрия Григоренко, Дмитрия Чернышенко, Марата Хуснуллина, Алексея Оверчука и Юрия Трутнева. Накануне всех кандидатов утвердили профильные комитеты нижней палаты.
Глав Минобороны, МЧС, МВД, МИД, Минюста, которых предложил президент Владимир Путин, назначат после обсуждения с Советом Федерации. Новая процедура утверждения состава кабинета проходит впервые после поправок в Конституцию в 2020 году.
Анатолий Чубайс в 1990-х годах возглавлял Госкомимущество и курировал процесс приватизации в России, затем был назначен первым заместителем председателя правительства. С 1998 по 2008 год был главой Российского акционерного общества «Единая энергетическая система России» (РАО «ЕЭС»). В 2008–2020 годах Чубайс возглавлял «Роснано». В марте 2022 года, после начала военных действий на Украине, он покинул пост спецпредставителя президента по вопросам устойчивого развития и вместе с женой Авдотьей Смирновой уехал из России.
В сентябре 2023 года Путин заявил, что экс-чиновник «удрал» из страны и «зачем-то прячется» за границей. Президент связал его отъезд с расследованием в «Роснано», в капитале которого выявили «финансовую дыру». Чубайс не стал комментировать эти слова. Этой весной он запустил в Тель-Авивском университете Центр российских исследований (CRS), целью которого назвал попытку заново понять новейшую историю России.
Анатолий Сердюков с 2007 по 2012 год занимал пост министра обороны. Его отправили в отставку из-за расследования дела о махинациях в «Оборонсервисе». В декабре 2013 года против чиновника было возбуждено уголовное дело о халатности за ненадлежащее исполнение обязанностей при строительстве автомобильной дороги к базе отдыха в Астраханской области, ущерб государству СК оценил в 56 млн руб. Сердюков отрицал обвинения. В 2014 году уголовное дело закрыли, а экс-министра амнистировали.
С тех пор Сердюков работал в авиапромышленности. В 2015 году он стал индустриальным директором авиационного кластера «Ростеха». Помимо того, экс-министр вошел в состав советов директоров «Технодинамики», ОДК и «Вертолетов России», КамАЗа, «Объединенной авиастроительной корпорации» (ОАК).
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