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Чубайс предложил попытаться заново понять новейшую историю России

Чубайс объяснил создание центра в Израиле попыткой понять историю России
Изучение истории России с момента распада СССР позволит извлечь уроки, которые помогут в будущем, заявил Анатолий Чубайс, говоря о Центре российских исследований в Тель-Авиве, запуску которого он способствовал
Анатолий Чубайс
Анатолий Чубайс (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Экс-глава «Роснано» Анатолий Чубайс объяснил цели Центра российских исследований (CRS) в Тель-Авивском университете, где он выступил «организатором группы спонсоров». Комментарий он дал журналисту Алексею Венедиктову (Минюст признал его иноагентом).

«Россия во второй раз за последние 35 лет меняет вектор своего развития на противоположный. Очень важно сейчас встать над эмоциями, личными судьбами, политическими предпочтениями и попытаться заново понять нашу новейшую историю, чтобы не повторять сделанных ошибок», — заявил Чубайс. Он добавил, что это позволит «получить уроки, которые будут по-настоящему востребованы в будущем».

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Анатолий Чубайс

Сообщение о запуске центра появилось на сайте Тель-Авивского университета 2 мая. В нем говорится, что организация займется изучением истории России с 1991 года. Работать над исследованиями будут социолог и бывший декан факультета социальных наук «Шанинки» Виктор Вахштайн (признан иноагентом), политолог Александр Баунов (признан иноагентом), экономист и журналист Дмитрий Бутрин, литературовед и публицист Александр Архангельский.

В марте 2022 года, после начала военных действий на Украине, Чубайс покинул пост спецпредставителя президента по вопросам устойчивого развития и вместе с женой Авдотьей Смирновой уехал из России. Владимир Путин подписал указ о его увольнении с поста своего спецпредставителя, позднее Чубайс покинул и другие должности. В апреле того же года его представитель говорил, что Чубайс посещал Турцию и Израиль для обсуждения сотрудничества с университетами. В 2023 году он попал под санкции Украины.

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Анатолий Чубайс Израиль Тель-Авив университеты Исследование исследования Роснано история
Анатолий Чубайс фото

Анатолий Чубайс

политик, идеолог реформ 1990-х, бывший глава администрации президента, РАО «ЕЭС» и «Роснано»
16 июня 1955 года
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