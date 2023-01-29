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«Ростех» опроверг отъезд Сердюкова из России

«Ростех» опроверг отъезд экс-министра обороны Сердюкова из России
Сердюков трудоустроен индустриальным директором авиакомплекса «Ростеха», в госкорпорации подчеркнули, что он продолжает работу. Руцкой утверждал, что тот уехал в ОАЭ. Сердюкова амнистировали в 2014 году по делу «Оборонсервиса»
Анатолий Сердюков
Анатолий Сердюков (Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости)

Экс-министр обороны Анатолий Сердюков не уезжал из России, заявления бывшего вице-президента России Александра Руцкого об этом не соответствуют действительности, сообщили РБК в госкорпорации «Ростех».

«Где Руцкой — не знаем, но Сердюков на работе — это абсолютно точно», — пояснили в «Ростехе».

Сердюков занимает должность индустриального директора авиационного комплекса госкорпорации.

Руцкой заявил об эмиграции Сердюкова в интервью YouTube-каналу «Принцип Ковалёва». «Сейчас ходят неподтвержденная [информация], но...вместе с тем, куда-то исчез Сердюков. Значит, есть информация, что он обосновался сейчас в [Объединенных] Арабских Эмиратах», — сказал Руцкой.

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Фотогалерея 
Фото:Денис Абрамов / РИА Новости

Сердюков занимал пост министра обороны в течение пяти лет — с 2007 по 2012 годы. Президент Владимир Путин отправил его в отставку из-за расследования дела о махинациях в «Оборонсервисе». Следственный комитет в ноябре 2013 года завел против экс-министра дело о халатности, Сердюков отрицал обвинения. В 2014 году его амнистировали.

Сердюков с тех пор занимает различные должности в авиапромышленности. Помимо авиакластера «Ростеха», бывший министр вошел в состав советов директоров «Технодинамики», «ОДК» и «Вертолетов России», «КамАЗа». В мае 2018 года он возглавил совет директоров производителя SSJ «Объединенной авиастроительной корпорации» («ОАК»).

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Артём Кореняко Артём Кореняко, Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Александр Руцкой Анатолий Сердюков Ростех
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