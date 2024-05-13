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Военная операция на Украине ,  
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ФСБ доложила об уничтожении трех БПЛА, летевших в людные места Мариуполя

ФСБ: над Мариуполем в ДНР перехвачены три дрона ВСУ, летевших в людные места
Сюжет
Военная операция на Украине
Три БПЛА несли в себе 36 кг взрывчатых веществ, взрывотехники ФСБ уничтожили устройства на полигоне. Всего за неделю сбиты более 300 беспилотников над Донецком, Авдеевкой, Макеевкой и Ясиноватой
Фото: Global Look Press
Фото: Global Look Press

Системы радиоэлектронной борьбы 9 мая сбили в Мариуполе три украинских дрона типа «летающее крыло» с самодельными взрывными устройствами с поражающими элементами, сообщило управление ФСБ по ДНР.

Саперы обезвредили дроны и на специальном полигоне ликвидировали взрывчатые вещества, общая масса которых достигала 36 кг. ФСБ на основании расшифровки полетного задания утверждает, что БПЛА «были нацелены на места массового скопления людей в Мариуполе».

Устройство дрона по типу «летающего крыла» означает, что подъемную силу, в отличие от классических схем, создает вся поверхность аппарата.

Всего за прошедшую неделю над Донецком, Макеевкой, Ясиноватой и Авдеевкой перехватили 312 украинских беспилотников, отметили в ведомстве. Неделей ранее ведомство отчитывалось о 494 перехваченных дронах в регионе: над Донецком, Макеевкой и Ясиноватой, три из которых несли самодельные взрывные устройства, один из которых был сбит рядом с электроподстанцией.

В ночь на 13 мая власти Липецкой области сообщили о подавлении атаки беспилотников, после чего возник пожар на территории электроподстанции. В Курской области за ночь сбили восемь дронов, в Белгородской объявляли режим опасности атаки БПЛА, но власти не сообщали о каких-либо сбитых устройствах или атаках.

Теги
ФСБ Мариуполь беспилотники дроны
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