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Военная операция на Украине ,  
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В Белгородской области отменили опасность атаки беспилотников

МЧС: в Белгородской области отменили режим опасности атаки дронов
Сюжет
Военная операция на Украине

Режим опасности атаки беспилотников отменили в Белгородской области, сообщило региональное управление МЧС.

Также в Белгороде и Белгородском районе несколько раз за ночь объявляли о запуске и прекращении режима ракетной опасности. Так, к утру его отменили — спустя 15 минут после запуска. До этого его запустили через 20 минут после отмены предыдущего сигнала.

Ракетную опасность в Белгороде и окрестностях до этого объявили около 1:00 мск, в 3:11 ее отменили, а в 3:38 сигналы зазвучали снова. Такой же режим был объявлен в Шебекино и Шебекинском районе, его отменили лишь спустя два часа после запуска.

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В ночь на 13 мая Украина обстреляла село Черемошное в Белгородском районе. После работы ПВО снаряд попал в жилой дом, разрушив как само здание, так и баню с гаражом. Трое мирных жителей, которые в этот момент были дома, они получили легкие ранения.

В Белгородской области отменили опасность атаки беспилотников
В Белгородской области отменили опасность атаки беспилотников

Теги
Белгородская область беспилотники МЧС
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