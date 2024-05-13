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Военная операция на Украине ,  
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За ночь в Курской области сбили восемь дронов самолетного типа

В ночь на 13 мая в Курской области сбили восемь украинских беспилотников
Сюжет
Военная операция на Украине

Средства ПВО сбили восемь украинских беспилотников самолетного типа в ночь на 13 мая, сообщила пресс-служба правительства Курской области.

Власти рекомендовали жителям при обнаружении обломков дронов не приближаться к ним и не трогать, а сообщить о находке в экстренные службы.

До этого в Курской области объявили режим опасности атаки беспилотников.

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Роман Старовойт

С начала российской военной операции на Украине приграничные регионы регулярно попадают под обстрелы и подвергаются атакам дронов.

11 мая средства радиоэлектронной борьбы перехватили два украинских беспилотника в поселке Тим. Один из них упал рядом с хозпостройкой и повредил остекление жилых домов, рассказал губернатор Роман Старовойт.

За ночь в Курской области сбили восемь дронов самолетного типа
За ночь в Курской области сбили восемь дронов самолетного типа

Теги
Курская область Украина беспилотники
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