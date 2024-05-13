В ночь на 13 мая в Курской области сбили восемь украинских беспилотников

За ночь в Курской области сбили восемь дронов самолетного типа

Средства ПВО сбили восемь украинских беспилотников самолетного типа в ночь на 13 мая, сообщила пресс-служба правительства Курской области.

Власти рекомендовали жителям при обнаружении обломков дронов не приближаться к ним и не трогать, а сообщить о находке в экстренные службы.

До этого в Курской области объявили режим опасности атаки беспилотников.

С начала российской военной операции на Украине приграничные регионы регулярно попадают под обстрелы и подвергаются атакам дронов.

11 мая средства радиоэлектронной борьбы перехватили два украинских беспилотника в поселке Тим. Один из них упал рядом с хозпостройкой и повредил остекление жилых домов, рассказал губернатор Роман Старовойт.