Лукашенко пожаловался Путину на переброшенные через границу трупы

Александр Лукашенко (Фото: Гавриил Григоров / ТАСС)

На западной границе Белоруссии сложилась тяжелая ситуация, заявил президент государства Александр Лукашенко на переговорах с российским коллегой Владимиром Путиным в Москве.

Лукашенко рассказал, что больше всего его волнует конфронтационная политика, проводимая властями Польши. «Тяжелая ситуация. Меня удивляет вообще. Больше всего меня волнует политика польского руководства. Зачем им эта конфронтация? И литовцы, латыши», — сказал белорусский президент, его слова приводит агентство БелТА.

По его словам, через забор, разделяющий Белоруссию и западные страны, «десятками выбрасывают трупы». «Идет какое-то количество туда мигрантов — они их выбрасывают. Забор построили — за забор выбрасывают к нам на границу. Сейчас снег растаял — обнажились трупы, валяются прямо на границе», — уточнил Лукашенко.

Днем 11 апреля Лукашенко прибыл в Россию для встречи с российским президентом. В частности, он заявил, что для Белоруссии нет необходимости создавать санитарную зону у границы с Украиной. По его словам, «многое будет зависеть не только от воюющих сторон, но и от западных стран». Лукашенко добавил, что ему не хотелось бы продолжения эскалации со стороны Запада на Украине.