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Военная операция на Украине ,  
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Собянин сообщил, что врачи из Москвы помогут пострадавшим белгородцам

Собянин: московские врачи помогут пострадавшим при обстреле Белгорода
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Антон Вергун / РИА Новости
Фото: Антон Вергун / РИА Новости

Москва выделила бригаду врачей для помощи пострадавшим в Белгороде, сообщил мэр столицы Сергей Собянин после удара ВСУ по жилому дому в городе. Он назвал атаку «жестокой и целенаправленной».

«Московские медики подключились к белгородским коллегам для оказания всей необходимой помощи», — написал Собянин. Мэр пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления.

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Фото:Reuters

По данным местных властей, при обстреле пострадали 19 человек, а том числе двое детей. В МЧС рассказали РБК, что при повторном обрушении дома травмы разной степени тяжести получили три спасателя. Спасти удалось 16 человек, добавили там.

Дом был поврежден фрагментами одной из сбитых ракет «Точка-У». Удар нанесли по крупнейшему жилому району на юге города — «Харьковская гора». Губернатор Вячеслав Гладков уточнил, что в результате обстрела рухнул один из восьми подъездов.

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Сергей Собянин

Мэр Москвы
21 июня 1958 года
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