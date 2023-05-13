Бразилия проверит местное руководство Telegram из-за закона о фейках

Бразильский суд посчитал, что руководители местных представительств Google и Telegram участвовали в «оскорбительной кампании» против законопроекта о фейках. Мессенджер допускал, что прекратит работу в стране в случае его принятия

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Судья федерального Верховного суда Бразилии Александр де Мораеш поручил полиции начать проверку в отношении руководителей местных представительств корпорации Google и мессенджера Telegram из-за критики законопроекта о фейках, который обязывает технологические компании следить за ложной информацией, распространяемой на их платформах. Об этом сообщает Globo.

По мнению судьи, топ-менеждеры Google и Telegram участвовали в «оскорбительной кампании» против законопроекта. Он дал полиции 60 дней на проведение предварительной проверки.

Ранее с соответствующим ходатайством в суд обратилась Генпрокуратура Бразилии. Это произошло после жалобы главы Палаты депутатов Национального конгресса Артура Лира. Он посчитал, что компании, выступив с критикой документа, злоупотребили своим положением и предприняли «насильственные и оскорбительные действия», чтобы помешать принятию законопроекта.

Законопроект о фейковых новостях был одобрен бразильским сенатом (верхняя палата Национального конгресса), после чего его направили в Палату депутатов; там он обсуждается более трех лет, отмечает Globo. Если документ примут, компании, поисковые системы и мессенджеры должны будут самостоятельно искать материалы с ложной информацией и отчитываться о них и вводит ответственность за несоблюдение этих требований.

В Telegram выразили опасение, что в этом случае модераторам придется превентивно удалять «любые мнения по спорным вопросам», которые расходятся с правительственной точкой зрения. Представители мессенджера допустили, что может прекратить работу в Бразилии. Там заявили, что закон «положит конец свободе выражения мнений».

Бразильское руководство посчитало, что Telegram «нападает на Национальный конгресс, судебную систему, верховенство права и бразильскую демократию», так как «обманным путем искажает дискуссию и дебаты о регулировании социальных сетей», занимаясь «подстрекательством пользователей к принуждению парламентариев». Суд обязал мессенджер удалить сообщение с критикой законопроекта.

Инициативу бразильских властей осуждали также Googe, Meta (признана в России экстремистской и запрещена) и другие технологические компании.

Это не единственная претензия бразильских властей к Telegram: в апреле суд постановил заблокировать мессенджер за неполноту предоставленных данных пользователей. Несколько дней спустя это решение частично отменили, но оставили в силе штраф в размере $200 тыс. в день.