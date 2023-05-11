Telegram удалил сообщение с критикой властей Бразилии после требования

Telegram удалил из своего официального канала пост с критикой властей Бразилии

Мессенджер Telegram удалил из своего официального бразильского канала публикацию с критикой в адрес властей страны за законопроект о борьбе с дезинформацией в социальных сетях, сообщает портал G1. Сейчас последнее сообщение на канале датируется 4 мая.

Днем 10 мая министр Федерального верховного суда Александр де Мораес постановил, что Telegram должен удалить сообщение с критикой законопроекта. Если решение не будет выполнено, де Мораес даст поручение приостановить работу приложения мессенджера на территории всей страны на 72 часа.

По мнению властей, Telegram опубликовал пост, который «нападает на Национальный конгресс, судебную систему, верховенство права и бразильскую демократию», поскольку он «обманным путем искажает дискуссию и дебаты о регулировании социальных сетей», занимаясь «подстрекательством пользователей к принуждению парламентариев».

Министр юстиции Флавио Дино заявил, что решение де Мораеса является «важным шагом на пути регулирования таких компаний».

В сообщении Telegram говорилось, что «Бразилия собирается принять закон, который положит конец свободе выражения мнений». Текст поста касался проекта по борьбе с фейковыми новостями, который разрабатывается в палате депутатов Бразилии. Он устанавливает уголовную ответственность за распространение ложного контента с помощью ботов и определяет, какие цифровые платформы поддерживают прозрачные правила модерации.

«Если его примут, такие компании, как Telegram, возможно, будут вынуждены прекратить предоставлять свои услуги в Бразилии», — уточнял мессенджер в публикации. По мнению компании, законопроект возлагает ответственность за решение, какой контент является незаконным, на цифровые платформы, а не на суды, и «предоставляет слишком расплывчатые определения незаконного контента».

В конце апреля Верховный суд Бразилии постановил заблокировать Telegram после того, как 16-летний стрелок взаимодействовал с антисемитскими группами в мессенджере, которые публиковали видео с обучающими материалами по изготовлению взрывных устройств и пропагандировали идеалы неонацистов. Telegram отказался предоставлять запрошенные полицией данные.