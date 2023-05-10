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Telegram может прекратить работу в Бразилии после закона о фейках

Telegram объявил, что, если в Бразилии примут закон о фейках, он прекратит там свою работу
Бразильские депутаты вскоре рассмотрят законопроект о фейковых новостях, обязывающий технологические компании следить за распространяемой на их платформах ложной информацией. В Telegram инициативу назвали угрозой демократии
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Telegram и подобные ему компании могут прекратить работу в Бразилии, если в стране примут закон о борьбе с фейковыми новостями, сообщается в телеграм-канале мессенджера в Бразилии.

«Демократия в Бразилии под угрозой. Палата депутатов скоро должна голосовать по законопроекту 2630/2020, который недавно дополнили более чем 20 статьями, которые широко не обсуждались. <...> Если его примут, такие компании, как Telegram, возможно, будут вынуждены прекратить предоставлять свои услуги в Бразилии», — говорится в сообщении.

Законопроект о фейковых новостях обязывает компании, поисковые системы и мессенджеры самостоятельно искать материалы с ложной информацией и отчитываться о них и вводит ответственность за несоблюдение этих требований. Руководство Telegram опасается, что в случае принятия закона модераторам придется превентивно удалять «любые мнения по спорным вопросам», которые расходятся с правительственной точкой зрения.

«Законопроект возлагает на цифровые платформы, а не на суды, ответственность за решение, какой контент является незаконным, и предоставляет слишком расплывчатые определения незаконного контента», — считают в Telegram. Там напомнили, что недавно Минюст Бразилии потребовал ввести ограничения против мессенджера, так как тот «не ответил на запрос ведомства», хотя запрос к тому времени не был направлен. В компании считают, что, если бы законопроект уже действовал, власти могли бы сразу заблокировать приложение до тех пор, пока Telegram не докажет, что не нарушал закон.

Инициативу критиковали и другие крупные технологические компании — Google и Meta (признана в России экстремистской и запрещена).

В марте суд постановил остановить работу Telegram в Бразилии. Причиной стало проигнорированное требование заблокировать профили, распространяющие ложную информацию. Спустя несколько дней после вступления решения в силу работа Telegram возобновилась.

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Теги
Евгения Воропаева Евгения Воропаева
Бразилия Telegram фейк
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