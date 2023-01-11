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В Госдуме объяснили смену руководства военной операцией на Украине

Генерал Соболев объяснил смену командующего военной операцией на Украине
Член комитета по обороне Госдумы, генерал-лейтенант Виктор Соболев назвал главной задачей нового руководства операцией на Украине перемещение линии фронта от крупных городов ДНР и ЛНР
Валерий Герасимов
Валерий Герасимов (Фото: Вадим Савицкий / ТАСС)

Новому руководству объединенной группировкой войск на Украине необходимо отодвинуть линию фронта до такой степени, чтобы Донецк и другие крупные города Донецкой и Луганской народных республик больше не обстреливали, заявил РБК член комитета по обороне Госдумы, генерал-лейтенант Виктор Соболев.

Комментируя смену командующего военной операцией, Соболев заявил, что при нынешнем ее масштабе «руководить должен тот человек, который обладает всеми полномочиями военного руководства». «Наверное, у Суровикина не было достаточных полномочий. Сам ход операции стал таким, что руководить должен человек, который непосредственно отвечает за все вооруженные силы», — сказал он.

Генерал считает, что эти перестановки должны положительно повлиять на ход операции, так как руководит операцией теперь «тот человек, который вправе использовать любые силы и средства, любые соединения, для того чтобы решить вопрос в нашу пользу».

«Назначение генерала Герасимова командующим объединенными силами предполагает увеличение задач и объемов работы и, естественно, повышение уровня координации между родами войск — чрезвычайно важно сегодня придавать этому большое значение и, главное, эффективно реализовать на линии боевого соприкосновения», — соглашается заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин.

Комментируя текущую ситуацию на линии соприкосновения, Соболев назвал «стыдом и позором» тот факт, что Донецк по-прежнему обстреливается из всех артиллерийских и минометных систем. Генерал отметил, что сейчас рано говорить о наступлении. «Во-первых, для этого нужны определенные силы и средства, а мы их только накапливаем, сосредотачиваем. Во-вторых, Запад очень серьезно намерен дальше вести эту войну», — заявил он.

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Днем 11 января министр обороны Сергей Шойгу назначил командующим объединенной группировкой войск на Украине главу Генерального штаба Валерия Герасимова. Прежний командующий — Сергей Суровикин — стал его заместителем наряду с главкомом Сухопутных войск Олегом Салюковым и заместителем начальника Генштаба Алексеем Кимом.

В Минобороны сообщили, что речь идет о повышении уровня руководства военной операцией на Украине, и объяснили такое решение расширением масштаба решаемых в ходе ее проведения задач, необходимостью организации более тесного взаимодействия вооруженных сил и повышением качества обеспечения войск и эффективности управления группировками войск.

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Теги
Мария Лисицына Мария Лисицына, Артем Филипенок Артем Филипенок, Анастасия Серова Анастасия Серова
Минобороны Валерий Герасимов Сергей Суровикин Военная операция на Украине
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