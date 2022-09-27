Главком ВСУ Залужный заявил, что учился у Герасимова

Валерий Залужный, который командует ВСУ с 2021 года, заявил, что «вырос на российской военной доктрине» и хранит в кабинете собрание сочинений главы российского Генштаба Герасимова

Валерий Залужный (Фото: president.gov.ua)

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный заявил в интервью The Time, что уважает российские военные институты и хранит в своем кабинете собрание сочинений начальника Генштаба Вооруженных сил России Валерия Герасимова.



По словам Залужного, он «вырос на российской военной доктрине» и до сих пор считает, что «вся военная наука находится в России». Главком ВСУ сообщил, что учился у Герасимова, который старше него на 17 лет.

«Я читал все, что он когда-либо писал… Он умнейший из людей, и мои ожидания от него были огромны», — добавил Залужный.

Залужному 49 лет. Как пишет Time, после того как Крым вошел в состав России в 2014 году, он прошел путь от командира взвода до руководства войсками Украины на востоке страны. Залужный «воспитывал младших офицеров и поощрял более гибкое принятие решений», передавая полномочия командирам на местах.

Залужный возглавил ВСУ в июне 2021-го, до этого он два года был командующим войсками оперативного командования «Север». Он окончил Национальную академию обороны Украины, а в августе 2017 года получил звание генерал-майора, попав в число лучших офицеров вооруженных сил страны.

Time отмечает, что в отличие от президента Украины Владимира Зеленского, который скептически относился к сообщениям разведки о намерении России ввести войска в страну, Залужный принадлежал к офицерам, считавшим, что начало боевых действий — это вопрос времени. По словам главкома ВСУ, 24 февраля, когда началась российская военная операция, одной из его целей было не дать Киеву пасть.

В августе украинское издание Telegraf сообщило, что Залужный может перейти в Минобороны Украины, а ВСУ возглавит командующий сухопутными войсками Александр Сирский. Эта информация не подтвердилась.

Читайте на РБК Pro Pro Жертвы думскроллинга: как отучить сотрудников читать пугающие новости Жертвы думскроллинга: как отучить сотрудников читать пугающие новости Статьи Pro Оценка недвижимости во время турбулентности: что нужно знать собственнику Оценка недвижимости во время турбулентности: что нужно знать собственнику Статьи Pro По каким отраслям ударят новые санкции ЕС По каким отраслям ударят новые санкции ЕС Прогнозы Pro Чего точно не стоит делать, если вам тревожно: 5 советов Чего точно не стоит делать, если вам тревожно: 5 советов Инструкции Pro 90 дней до остановки зарубежных систем кибербезопасности. Что делать 90 дней до остановки зарубежных систем кибербезопасности. Что делать Инструкции Pro «Поездки на демоне» и минимум публичности: как живет Киану Ривз «Поездки на демоне» и минимум публичности: как живет Киану Ривз Статьи Pro Как использовать зарубежный счет и избежать штрафов от налоговой Как использовать зарубежный счет и избежать штрафов от налоговой Инструкции Pro Реакция рынка акций на частичную мобилизацию: что делать инвестору Реакция рынка акций на частичную мобилизацию: что делать инвестору Статьи

Герасимов занимает пост начальника Генштаба ВС России — первого заместителя министра обороны с ноября 2019 года. До этого он был замглавы Генштаба и командующим войсками Центрального военного округа.