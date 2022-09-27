Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 сентября
EUR ЦБ: 55,93 (-0,55) Инвестиции, 26 сен, 16:11
Курс доллара на 27 сентября
USD ЦБ: 58 (-0,1) Инвестиции, 26 сен, 16:11
Главком ВСУ Залужный заявил, что учился у Герасимова Политика, 03:26
NASA выразило надежду на продолжение перекрестных полетов с Роскосмосом Технологии и медиа, 02:38
Сноуден заявил о стабильности для семьи после указа о гражданстве России Политика, 02:35
Как справиться с осложнениями после коронавирусной инфекции РБК и Stada, 02:10
Reuters узнал о поддержке конгрессом выделения Киеву еще $12 млрд помощи Политика, 02:07
Минцифры и VK попросили Apple объяснить удаление приложения из App Store Технологии и медиа, 01:34
Пасечник не исключил введения в ЛНР и ДНР военного положения Политика, 01:23
Авксентьева попросила освободить от мобилизации многодетных отцов Политика, 00:54
Новости, которые вас точно касаются
Самое актуальное о ценах, штрафах и кредитах — в одном письме каждый будний день.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Экс-зампред «Газпрома» нашел китайского партнера для создания мегатрассы Бизнес, 00:44
Кейн повторил 110-летний рекорд в игре с Германией и 5 голами за 20 минут Спорт, 00:32
Штрафы по ДНК: правила экологичного выгула собак Партнерский проект, 00:26
Минцифры опубликовало список ИТ-специальностей для отсрочки от призыва Политика, 00:13
На границах с Россией растянулись пробки: где стоят, и чего бояться Авто, 00:01
Травмы, слезы и новые образы. Чем запомнились прокаты Трусовой и Валиевой Спорт, 00:00
Военная операция на Украине ,  
0 

Главком ВСУ Залужный заявил, что учился у Герасимова

Валерий Залужный, который командует ВСУ с 2021 года, заявил, что «вырос на российской военной доктрине» и хранит в кабинете собрание сочинений главы российского Генштаба Герасимова
Валерий Залужный
Валерий Залужный (Фото: president.gov.ua)

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный заявил в интервью The Time, что уважает российские военные институты и хранит в своем кабинете собрание сочинений начальника Генштаба Вооруженных сил России Валерия Герасимова.

По словам Залужного, он «вырос на российской военной доктрине» и до сих пор считает, что «вся военная наука находится в России». Главком ВСУ сообщил, что учился у Герасимова, который старше него на 17 лет.

«Я читал все, что он когда-либо писал… Он умнейший из людей, и мои ожидания от него были огромны», — добавил Залужный.

Украинский Telegraf сообщил о возможной смене главкома ВСУ
Политика
Валерий Залужный

Залужному 49 лет. Как пишет Time, после того как Крым вошел в состав России в 2014 году, он прошел путь от командира взвода до руководства войсками Украины на востоке страны. Залужный «воспитывал младших офицеров и поощрял более гибкое принятие решений», передавая полномочия командирам на местах.

Залужный возглавил ВСУ в июне 2021-го, до этого он два года был командующим войсками оперативного командования «Север». Он окончил Национальную академию обороны Украины, а в августе 2017 года получил звание генерал-майора, попав в число лучших офицеров вооруженных сил страны.

Time отмечает, что в отличие от президента Украины Владимира Зеленского, который скептически относился к сообщениям разведки о намерении России ввести войска в страну, Залужный принадлежал к офицерам, считавшим, что начало боевых действий — это вопрос времени. По словам главкома ВСУ, 24 февраля, когда началась российская военная операция, одной из его целей было не дать Киеву пасть.

В августе украинское издание Telegraf сообщило, что Залужный может перейти в Минобороны Украины, а ВСУ возглавит командующий сухопутными войсками Александр Сирский. Эта информация не подтвердилась.

Читайте на РБК Pro
Pro
Жертвы думскроллинга: как отучить сотрудников читать пугающие новости
Статьи
Pro
Фото: Олег Яковлев / РБК Оценка недвижимости во время турбулентности: что нужно знать собственнику
Статьи
Pro
По каким отраслям ударят новые санкции ЕС
Прогнозы
Pro
Чего точно не стоит делать, если вам тревожно: 5 советов
Инструкции
Pro
Фото: Hyungwon Kang / Reuters 90 дней до остановки зарубежных систем кибербезопасности. Что делать
Инструкции
Pro
Фото: Global Look Press «Поездки на демоне» и минимум публичности: как живет Киану Ривз
Статьи
Pro
Фото: Morris MacMatzen / Getty Images Как использовать зарубежный счет и избежать штрафов от налоговой
Инструкции
Pro
Реакция рынка акций на частичную мобилизацию: что делать инвестору
Статьи

Герасимов занимает пост начальника Генштаба ВС России — первого заместителя министра обороны с ноября 2019 года. До этого он был замглавы Генштаба и командующим войсками Центрального военного округа.

Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
ВСУ Главком Валерий Герасимов Генштаб
Материалы по теме
Главком ВСУ заявил о «напряженной, но контролируемой» ситуации на фронте
Политика
Герасимов заявил об отсутствии предпосылок для крупномасштабной войны
Политика
Путин понаблюдал за военными учениями вместе с Шойгу и Герасимовым
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter