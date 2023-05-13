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Как выглядит предвыборная агитация в Турции. Фоторепортаж

В Турции начался день тишины перед выборами президента
В Турции завершается одна из самых напряженных предвыборных кампаний. В гонке за пост главы государства, по опросам, шансы президента Эрдогана и оппозиционера Кылычдароглу почти равны. Как выглядят улицы Стамбула — в подборке РБК
Фото: Вероника Вишнякова / РБК
Фото: Вероника Вишнякова / РБК

Выборы президента и парламента Турции пройдут в воскресенье, 14 мая. На пост главы республики претендуют три кандидата — действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган, лидер альянса шести оппозиционных партий Кемаль Кылычдароглу и основатель экспертного центра, бывший депутат Синан Оган.

На 600 мест в парламенте претендуют кандидаты от 32 партий, многие из которых идут на выборы блоками, чтобы преодолеть семипроцентный проходной барьер.

Фото:Вероника Вишнякова / РБК Фото:Вероника Вишнякова / РБК Фото:Вероника Вишнякова / РБК Фото:Вероника Вишнякова / РБК Фото:Вероника Вишнякова / РБК Фото:Вероника Вишнякова / РБК Фото:Вероника Вишнякова / РБК Фото:Вероника Вишнякова / РБК Фото:Вероника Вишнякова / РБК Фото:Вероника Вишнякова / РБК Фото:Вероника Вишнякова / РБК Фото:Вероника Вишнякова / РБК Фото:Вероника Вишнякова / РБК

В агитации президентская Партия справедливости и развития использует образ Эрдогана и его концепцию, согласно которой этот век должен стать «веком Турции».

Альянс шести партий, выдвинувший Кемаля Кылычдароглу, в агитации использует лозунг «Давайте победим!» и фото лидеров партий. Сам Кылычдароглу с плакатов обещает, что «весна скоро придет».

Лидер оппозиционной Хорошей партии Мераль Акшенер на своих плакатах выражает уверенность, что «Турция войдет в историю».

Лидер Партии националистического движения Девлет Бахчели декларирует: «Турция в первую очередь».

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Победа в Стамбуле — крупнейшем городе страны с населением 15 млн человек — имеет важнейшее значение для любого из кандидатов. С 2019 года город возглавляет оппозиционный мэр — член Народно-республиканской партии Экрем Имамоглу. Но именно с этим городом связана политическая карьера Эрдогана — он занимал пост мэра с 1994 по 1998 год.

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