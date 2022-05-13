Spiegel узнал о планах G7 выделить Украине около €30 млрд
Страны G7 планируют предоставить финансовую поддержку Украине в размере около €30 млрд, сообщает Spiegel со ссылкой на источники. Об этом решении планируют объявить на встрече министров финансов стран G7 в Германии на следующей неделе.
Сумма €30 млрд была рассчитана исходя из того, что боевые действия на Украине закончатся в течение года, отмечает Spiegel. Финансовую помощь предоставят Киеву в виде займов и грантов, украинской стороне не придется возвращать всю сумму.
Dерховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил 13 мая, что союз предоставит Украине дополнительную военную помощь на сумму €500 млн.
Он уточнил, что поставки будут включать тяжелое вооружение, в том числе танки и артиллерию. Таким образом, общая сумма военной помощи ЕС Украине составит €2 млрд.
Боррель также заявил, что эмбарго ЕС на российскую нефть может быть согласовано уже в ближайшие дни. «Я уверен, что мы придем к соглашению. Нам это нужно, и мы это получим. Мы должны избавиться от нефтяной зависимости от России», — пояснил он (цитата по Reuters).
Ранее палата представителей США приняла законопроект о дополнительной помощи Украине на $40 млрд. Пакет включает поставку вооружений и гуманитарной помощи Киеву.
Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев предупредил, что деньги, которые Вашингтон может выделить Киеву, огромные и «охотников их поделить в американском ВПК будет немало». Он добавил, что американцы могут поблагодарить «свои русофобские власти» за рост цен на бензин и продукты.
Тем не менее сенат США 13 мая отложил окончательное голосование о предоставлении Украине пакета помощи на $40 млрд из-за требования сенатора Рэнда Пола внести поправки.
Сенатор указал, что в случае принятия законопроекта суммарная помощь США Украине с 2021 года достигнет $60 млрд, что больше бюджета Госдепартамента. Это может ускорить рост инфляции, пояснил он.
С начала российской военной операции на Украине Вашингтон передал Киеву вооружения на сумму более $3,5 млрд. В принятый сенатом пакет финансирования правительства на текущий финансовый год заложена помощь Украине в размере около $13,6 млрд.
Россия не раз предупреждала западные страны, что конвои с иностранным оружием на территории Украины станут для ее военных законными целями.