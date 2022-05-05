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СБУ сообщила о задержании одного из лидеров движения Медведчука

В СБУ не назвали имя задержанного. По данным следствия, он готовил «свержение конституционного строя» на Украине
Фото: ssu.gov.ua
Фото: ssu.gov.ua

Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о задержании одного из лидеров общественной организации «Украинский выбор — право народа», основанной Виктором Медведчуком, говорится в сообщении спецслужбы. Имя задержанного не называется.

По данным СБУ, задержанный вел подготовку к «свержению конституционного строя на Украине», согласовывая свои действия с российскими спецслужбами. Задержанный разработал «концепцию «народного самодержавия», которая предполагала насильственный захват власти, разрушение финансово-экономической системы и изменение государственной границы Украины, говорится в сообщении СБУ. «Эти идеи продвигались через разветвленную сеть подконтрольных общественных организаций», — утверждают в службе.

Следствие также считает, что задержанный в 2014 году обращался в администрацию президента России с просьбой о личном приеме, чтобы «доложить» о «подготовке мер подрывной деятельности на Украине».

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В ходе обысков, говорится в релизе СБУ, были обнаружены документы «общественных организаций», запрещенная символика, письмо из администрации президента России, компьютерную технику, средства связи, а также записи, доказывающие преступные умыслы задержанного, сообщают там.

Движение «Украинский выбор» было основано в 2012 году Виктором Медведчуком, который сейчас является главой политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь». Медведчук также является лидером «Украинского выбора». Согласно манифесту движения, оно выступает за реализацию всех форм прямой демократии на Украине, а также считает необходимым установить общественный контроль над избранной властью. Одной из основных форм волеизъявления народа в общественной организации считают референдум.

Самого Медведчука СБУ задержала в начале апреля. В середине месяца его отправили под арест без возможности выйти под залог. На Украине против него возбуждены дела о госизмене и нарушении правил ведения войны. Медведчук обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой обменять его на «защитников и жителей Мариуполя».

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