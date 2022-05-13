Джонсон призвал сократить 90 тыс. чиновников для экономии бюджета
В Великобритании следует сократить число государственных чиновников на 90 тыс. человек из-за «раздутых» департаментов, сэкономленные средства направят на помощь британцам в условиях кризиса, заявил глава правительства королевства Борис Джонсон на выездном заседании кабинета министров в Сток-он-Трент, пишет Daily Mail.
«Мы должны сократить расходы правительства, чтобы снизить стоимость жизни. Каждый фунт, который правительство забирает у налогоплательщиков, — это деньги, которые они могут потратить на свои собственные приоритеты, на свою собственную жизнь», — сказал Джонсон в беседе с изданием.
По его подсчетам, за счет сокращения штата чиновников, Великобритания сможет сэкономить 3,5 млрд фунтов стерлингов (более $4,36 млрд).
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