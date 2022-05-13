Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииКрипто
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Крипто
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 13 мая
EUR ЦБ: 68,78 (-3,85) Инвестиции, 12 мая, 16:10
Курс доллара на 13 мая
USD ЦБ: 65,79 (-3,05) Инвестиции, 12 мая, 16:10
Джонсон призвал сократить 90 тыс. чиновников для экономии бюджета Политика, 04:12
Минфин Украины оценил затраты на военные нужды с 24 февраля Политика, 03:48
МИД Финляндии допустил подачу заявки в НАТО в середине следующей недели Политика, 03:16
Вильфанд пообещал россиянам «не холодное» лето Общество, 02:51
Google Chrome перестал обновляться у российских пользователей Android Технологии и медиа, 01:58
Постпред России допустил, что «спецоперация возможно не идет так быстро» Политика, 01:34
В КНДР выявили более 18 тыс. заболевших COVID за сутки Общество, 01:12
Bloomberg узнал об обсуждении в ЕС отсрочки эмбарго на российскую нефть Политика, 01:07
Карпов поддержал решение Дворковича переизбраться главой FIDE Спорт, 00:30
США заявили о поддержке вступления Швеции и Финляндии в НАТО Политика, 00:22
Вундеркинды и звезды НХЛ. За кем следить на ЧМ по хоккею без России Спорт, 00:15
Как «Алекс уничтожает людей». Подборка лучших силовых приемов Овечкина Спорт, 00:12
В конгрессе США заблокировали голосование по помощи Украине на $40 млрд Политика, 00:08
Постпред выразил надежду, что НАТО не применит ядерное оружие на Украине Политика, 00:03
Политика ,  
0 

Джонсон призвал сократить 90 тыс. чиновников для экономии бюджета

Джонсон призвал сократить 90 тыс. британских чиновников для экономии $4,3 млрд в год
Борис Джонсон
Борис Джонсон (Фото: Reuters)

В Великобритании следует сократить число государственных чиновников на 90 тыс. человек из-за «раздутых» департаментов, сэкономленные средства направят на помощь британцам в условиях кризиса, заявил глава правительства королевства Борис Джонсон на выездном заседании кабинета министров в Сток-он-Трент, пишет Daily Mail.

«Мы должны сократить расходы правительства, чтобы снизить стоимость жизни. Каждый фунт, который правительство забирает у налогоплательщиков, — это деньги, которые они могут потратить на свои собственные приоритеты, на свою собственную жизнь», — сказал Джонсон в беседе с изданием.

По его подсчетам, за счет сокращения штата чиновников, Великобритания сможет сэкономить 3,5 млрд фунтов стерлингов (более $4,36 млрд).

Великобритания выделит $1,6 млрд на поддержку Украины
Политика
Риши Сунак

Материал дополняется.

Материалы к статье
Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Борис Джонсон Великобритания сокращение чиновников
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter