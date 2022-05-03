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Военная операция на Украине ,  
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Великобритания передаст Украине военную помощь на $375 млн

Пакет включает оборудование для радиоэлектронной борьбы, приборы ночного видения, беспилотники и бронированные автомобили. Ожидается, что Джонсон объявит о поставках 3 мая, выступая перед украинским парламентом
Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters
Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Великобритания направит Украине очередную партию военной помощи общей стоимостью $375 млн (£300 млн), передает Reuters со ссылкой на сообщение канцелярии премьер-министра Соединенного Королевства Бориса Джонсона.

В пакет войдет оборудование для радиоэлектронной борьбы, приборы ночного видения, инструменты для подавления спутниковой навигации, тяжелые беспилотники и противобатарейная радиолокационная система.

Кроме того, Великобритания передаст Киеву более 10 бронированных автомобилей для обеспечения безопасности гражданских чиновников.

По предварительным данным, Джонсон собирается объявить о новых поставках вооружений Киеву во время выступления перед украинским парламентом 3 мая.

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Россия проводит военную спецоперацию на Украине с 24 февраля. Страны Запада, включая США и Великобританию, начали поставлять Киеву вооружения. В начале апреля Джонсон сообщил, что его страна собирается передать Украине оружие общей стоимостью £100 млн. Речь шла в том числе о многоцелевых ракетах Starstreak, 120 единицах бронетехники и противокорабельных комплексах. Премьер называл поставки оружия лучшим ответом мирового сообщества на события на Украине. При этом он допускал, что конфликт может завершиться только в конце 2023 года, а Россия может одержать в нем победу.

Москва критикует западные государства за снабжение Украины оружием. В частности, спикер Госдумы Вячеслав Володин называл тех, кто поставляет вооружения Киеву военными преступниками.Глава МИД России Сергей Лавров в конце апреля обратился к США и НАТО с призывом прекратить поставки оружия и боеприпасов Украине для урегулирования кризиса. В российском МИД не раз говорили, что считают перевозящий оружие транспорт законной военной целью. 

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Борис Джонсон Великобритания военная помощь Украина
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