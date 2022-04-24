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Экономика ,  
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Аналитики оценили потери Великобритании от антироссийских санкций

Telegraph: экономика Британии за девять лет потеряет почти $8 млрд из-за санкций против РФ
По данным The Telegraph, в ближайшие девять лет потери экономики королевства составят около $7,9 млрд. Больше всего от экспортных ограничений пострадают экспортеры предметов роскоши
Фото: Simon Belcher / imageBROKER.com / Global Look Press
Фото: Simon Belcher / imageBROKER.com / Global Look Press

Экономика Великобритании в ближайшие девять лет потеряет около £6,2 млрд ($7,9 млрд или около ₽617 млрд) из-за антироссийских санкций, пишет The Telegraph со ссылкой на официальную аналитику.

Больше всего пострадает экспорт предметов роскоши: к 2030 году они потеряют свыше $1,1 млрд (₽87,7 млрд) из-за приостановки продажи автомобилей Bentley и Aston Martin, а также одежды и аксессуаров Burberry. При этом, по данным издания, производители таких товаров полностью поддерживают вводимые правительством меры. Компьютерная индустрия лишится примерно $5,2 млн (более ₽400 млн), поставщики оборудования для нефтепереработки — $8,6 млн (порядка ₽665 млн).

Telegraph отмечает, что в подсчетах учитываются не только стоимость товаров, но и дополнительные доходы, включая, например, средства от продажи страховок.

Великобритания ввела санкции против Конашенкова, Чуприяна и «Калашникова»
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Фото:Максим Стулов / Ведомости / ТАСС

Британия, как и США и ЕС, ввела против России жесткие санкции после начала военной операции на Украине. В конце февраля под ограничения попали высокотехнологичные товары: микроэлектроника, морское и навигационное оборудование. В марте Лондон запретил экспорт в Россию предметов роскоши, авиационной и космической продукции и технологий.

Великобритания в 2021 году ввезла в Россию товаров, которые теперь оказались под санкциями, почти на $1 млрд, или на ₽77,2 млрд — они составили 27,9% всего экспорта в страну, отмечает Telegraph.

В российском МИДе ограничения называли незаконными. Представитель ведомства Мария Захарова обещала Лондону «ответные пропорциональные жесткие меры».

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Великобритания

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