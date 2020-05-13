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Депутаты Госдумы предложили разрешить дистанционное голосование

Соответствующую поправку в законодательство внесли депутаты от «Единой России». До сих пор дистанционное голосование осуществлялось лишь в качестве эксперимента в столице
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Группа депутатов Государственной думы внесла поправку, которая позволит голосовать на выборах и референдумах по почте и дистанционно. Об этом агентству «РИА Новости» сообщил депутат от «Единой России» Дмитрий Вяткин.

По его словам, предложенная поправка позволит отдавать свой голос как по почте, так и посредством электронного голосования.

Вяткин уточнил, что поправка в законодательство будет внесена ко второму чтению проекта, который касается совершенствования процедуры сбора подписей и проверки подписных листов. Текст поправок размещен на сайте нижней палаты.

ЦИК допустила возможный перенос единого дня голосования
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Фото: Максим Шипенков / EPA / ТАСС

Ранее в администрации президента говорили о возможной ставке на электронное голосование в ходе плебисцита по поправкам в Конституцию. Однако в ЦИК указывали, что провести голосование в таком формате по всей стране невозможно из-за нехватки инфраструктуры.

Эксперимент с электронным дистанционным голосованием впервые в России был проведен в столице в прошлом году, на выборах в Московскую городскую думу. Тогда голосование прошло на нескольких участках в трех избирательных округах.

В мэрии результаты эксперимента признали успешными, однако представляющий «Единую Россию» председатель городского парламента Алексей Шапошников позже говорил, что электронное голосование может быть лишь дополнением к очному, которое позволит проголосовать тем, кто находится в отъезде или по какой-то причине не может дойти до избирательного участка.

Некоторые кандидаты указывали на технические сбои при реализации онлайн-голосования в столице. Кандидат в Мосгордуму Роман Юнеман заявил об обжаловании результатов электронного голосования, сообщив, что из-за сбоев часть избирателей не смогли отдать свои голоса. Суд ему в жалобе отказал.

Автор: Артем Филипенок
Теги: голосование
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