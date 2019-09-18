Кандидат в Мосгордуму подал иск об отмене итогов интернет-голосования

Бывший кандидат в депутаты Мосгордумы Роман Юнеман подал в суд иск об отмене результатов дистанционного голосования на избирательном участке в 30-м округе, где он баллотировался. Копия искового заявления есть в распоряжении РБК.

Юнеман требует признать недействительными итоги выборов на избирательном участке № 5003 в Чертаново, где из-за технического сбоя не смогли проголосовать некоторые избиратели. Таки образом, недостающие голоса, по его мнению, могли существенно повлиять на исход голосования в округе. Для победы в своем округе Юнеману не хватило 84 голосов.

С требованием об отмене результатов электронного голосования Юнеман 9 сентября обращался в вышестоящую избирательную комиссию, однако там данную жалобу оставили без внимания.

РБК направил запрос в пресс-службу Чертановского районного суда, куда Юнеман обратился с иском.

Выборы в Московскую городскую думу прошли в единый день голосования 8 сентября. Из 45 мест в местном парламенте 26 получили самовыдвиженцы, 13 представителей КПРФ, девять действующих депутатов от «Единой России», три представителя «Справедливой России» и четыре — партии «Яблоко». Итоговая явка на выборы депутатов Мосгордумы составила 21,77%.