Куратор переговоров по Донбассу в Кремле прилетел в Берлин на фоне вируса

Источник РБК сообщил, что замглавы администрации президента России Дмитрий Козак прибыл в Берлин для участия в двусторонней встрече по приглашению германской стороны

Дмитрий Козак (Фото: Евгений Биятов / РИА Новости)

В среду, 13 мая, замглавы администрации президента России Дмитрий Козак прибыл в Берлин для обсуждения ситуации на востоке Украины, рассказал РБК источник, знакомый с подготовкой встречи.

По его словам, Германия пригласила российского представителя, чтобы «лучше понять линию» Москвы на переговорах по урегулированию конфликта. «Это строгая двусторонка», — добавил источник РБК, то есть представителей других сторон на переговорах не будет — только Германии и России.

«Козак — главный переговорщик со стороны России по Украине, вероятно, есть вопросы, которые заставили его срочно прилететь в Берлин для общения с кем-то с глазу на глаз вопреки карантинным ограничениям и санкциям Евросоюза», — сказал другой близкий к переговорам источник РБК.

О том, что самолет специального летного отряда «Россия» с Козаком прилетел в Берлин, ранее сообщил в Twitter репортер «Берлинер цайтунг» Аксель Лир и подтвердил источник ТАСС.

РБК направил запрос в МИД Германии.