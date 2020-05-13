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Куратор переговоров по Донбассу в Кремле прилетел в Берлин на фоне вируса

Источник РБК сообщил, что замглавы администрации президента России Дмитрий Козак прибыл в Берлин для участия в двусторонней встрече по приглашению германской стороны
Дмитрий Козак
Дмитрий Козак (Фото: Евгений Биятов / РИА Новости)

В среду, 13 мая, замглавы администрации президента России Дмитрий Козак прибыл в Берлин для обсуждения ситуации на востоке Украины, рассказал РБК источник, знакомый с подготовкой встречи.

По его словам, Германия пригласила российского представителя, чтобы «лучше понять линию» Москвы на переговорах по урегулированию конфликта. «Это строгая двусторонка», — добавил источник РБК, то есть представителей других сторон на переговорах не будет — только Германии и России.

«Козак — главный переговорщик со стороны России по Украине, вероятно, есть вопросы, которые заставили его срочно прилететь в Берлин для общения с кем-то с глазу на глаз вопреки карантинным ограничениям и санкциям Евросоюза», — сказал другой близкий к переговорам источник РБК.

О том, что самолет специального летного отряда «Россия» с Козаком прилетел в Берлин, ранее сообщил в Twitter репортер «Берлинер цайтунг» Аксель Лир и подтвердил источник ТАСС.

РБК направил запрос в МИД Германии.

Официально о переговорах ничего не сообщалось, практически все официальные визиты отменены из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, регулярное и чартерное авиасообщение между Россией и другими странами остановлено с 27 марта, однако специальные правительственные рейсы выполнять разрешено.

Козак с 2014 года включен в санкционный список ЕС, в марте Совет Европы продлил действие санкций до 15 сентября 2020 года.

В феврале пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что недавно покинувший пост вице-премьера Козак в новой должности заместителя главы президентской администрации будет «заниматься украинскими делами и вопросами интеграции».

В середине марта 2020 года Козак в Минске впервые принял участие во встрече Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию конфликта на востоке Украины, по итогам которой анонсировал появление нового механизма. По его словам, решено создать «диалоговую площадку с участием представителей «нормандского формата» (Германия, Россия, Украина, Франция), сторон конфликта», то есть самопровозглашенных республик Донбасса.

Козак анонсировал прямые переговоры Киева и Донбасса
Политика
Дмитрий Козак

30 апреля по инициативе Германии состоялась первая видеоконференция глав МИД стран «нормандской четверки» (Россия, Украина, Франция и Германия). Глава МИД России Сергей Лавров рассказал, что участники конференции проанализировали соблюдение ранее достигнутых договоренностей. «Мы констатировали, что из девяти пунктов итогового документа парижского саммита выполнено, да и то частично, только одно — имею в виду обмен удерживаемыми лицами», — сказал Лавров, указав на отсутствие прогресса в украинском урегулировании.

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что мир в Донбассе и на Украине в целом зависит от выполнения минских соглашений в полном объеме. «Для Кремля в идеале мир в Донбассе и мир на Украине — это выполнение минского комплекса мер, от А до Я», — сказал он.

Авторы: Петр Канаев, Александр Атасунцев, Евгений Калюков
При участии: Евгений Пудовкин
Теги: Дмитрий Козак, Германия, Украина, Донбасс
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