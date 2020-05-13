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Facebook заблокировал Instagram Кадырова из-за санкций

Блокировку в Facebook объяснили соблюдением санкций, введенных США против главы Чечни еще в 2017 году
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Рамзан Кадыров
Рамзан Кадыров (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

Компания Facebook Inc. заблокировала аккаунт Рамзана Кадырова в принадлежащей ей социальной сети Instagram, объяснив принятое решение соблюдением введенных в отношении главы Чечни санкций.

«Будучи американской компанией, мы действуем в рамках санкционного законодательства США и постоянно принимаем меры для выполнения своих правовых обязательств. В этом случае мы удалили аккаунты лица, которое находится под санкциями, также, как мы поступали ранее с подобными аккаунтами», — заявил представитель Facebook РБК.

При попытке зайти по адресу, по которому ранее размещалась страница Кадырова в Instagram, выдается сообщение о ее недоступности. «Возможно, вы воспользовались недействительной ссылкой или страница была удалена», — предупреждает система.

Власти США ввели санкции в отношении Кадырова в декабре 2017 года, глава Чечни был включен в санкционный список, составленный в соответствии с «законом Магнитского». Введение санкций Минфин США объяснил тем, что власти США считают Кадырова ответственным за «убийства, пытки и другие масштабные нарушения прав человека».

Через несколько дней после этого аккаунты Кадырова в Instagram и Facebook были заблокированы, решение о блокировке в компании объяснили включением главы Чечни в санкционный список.

«В связи с этим Facebook несет юридическое обязательство деактивировать аккаунты этого лица», — говорилось в ответе социальной сети на запрос РБК, полученном в декабре 2017 года.

Сам Кадыров тогда назвал деактивацию своего аккаунта в Facebook «мышиной возней». Позднее он сообщил, что «принципиально» не планирует возвращаться в Facebook. На сайте администрации Чечни в качестве официальных аккаунтов Кадырова в соцсетях указаны страницы в Twitter, «ВКонтакте», «Живом журнале» и Telegram, однако Instagram глава Чечни также использовал.

РБК направил запрос в пресс-службу главы Чечни и обратился за комментарием к внешней пресс-службе Instagram в России.

Авторы: Евгений Калюков, Екатерина Костина
Теги: Instagram, Facebook, Рамзан Кадыров
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