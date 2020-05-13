Facebook заблокировал Instagram Кадырова из-за санкций

Блокировку в Facebook объяснили соблюдением санкций, введенных США против главы Чечни еще в 2017 году

Рамзан Кадыров (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

Компания Facebook Inc. заблокировала аккаунт Рамзана Кадырова в принадлежащей ей социальной сети Instagram, объяснив принятое решение соблюдением введенных в отношении главы Чечни санкций.

«Будучи американской компанией, мы действуем в рамках санкционного законодательства США и постоянно принимаем меры для выполнения своих правовых обязательств. В этом случае мы удалили аккаунты лица, которое находится под санкциями, также, как мы поступали ранее с подобными аккаунтами», — заявил представитель Facebook РБК.

При попытке зайти по адресу, по которому ранее размещалась страница Кадырова в Instagram, выдается сообщение о ее недоступности. «Возможно, вы воспользовались недействительной ссылкой или страница была удалена», — предупреждает система.

Власти США ввели санкции в отношении Кадырова в декабре 2017 года, глава Чечни был включен в санкционный список, составленный в соответствии с «законом Магнитского». Введение санкций Минфин США объяснил тем, что власти США считают Кадырова ответственным за «убийства, пытки и другие масштабные нарушения прав человека».

Через несколько дней после этого аккаунты Кадырова в Instagram и Facebook были заблокированы, решение о блокировке в компании объяснили включением главы Чечни в санкционный список.