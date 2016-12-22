Турфирма отказалась от страницы Кадырова в Facebook после переговоров

Адрес бывшей страницы Рамзана Кадырова в Facebook, удаленной из-за санкций, вернули под управление чеченским властям. Ранее страницу с таким же именем зарегистрировала турфирма

Рамзан Кадыров (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Сервис по поиску билетов UAN вернул адрес facebook.com/rkadyrov95/ чеченским властям, после того, как представители главы Чечни Рамзана Кадырова сами связались с фирмой. Об этом Кадыров сообщил в своем Telegram.

Он подтвердил, что как только его заблокировали в Facebook, освободившийся адрес заняла турфирма Creole Travel (конкретно — ее сервис по поиску билетов UAN). «Как пояснили новые владельцы, страницу они создали без злого умысла — просто использовали уже раскрученный бренд», — написал Кадыров.

Владельцы страницы после переговоров с представителями Кадырова «любезно деактивировали ее и оперативно уведомили об этом». «Как мне доложили, переговоры с новыми владельцами страницы прошли при полном взаимопонимании и уважении сторон», — подчеркнул глава Чечни.

В Чечне решили закрепить адрес facebook.com/rkadyrov95/ за новым аккаунтом, который не планируют обновлять. Страницу зарегистрировал уполномоченный человек, Кадыров отметил, что в этом процессе не участвовал. «[Страница создана] с одной лишь практической целью избежать создание очередного клона и использования его в каких либо рекламных акциях, провокационных целях или банального троллинга в сети», — пояснил чеченский лидер. В заключение Кадыров еще раз напомнил, что «принципиально» не планирует возвращаться в Facebook.

На то, что по адресу, раньше принадлежавшему Кадырову, теперь размещен аккаунт сервиса поиска билетов, РБК обратил внимание 28 декабря. Первый пост сервис разместил 24 декабря, это реклама билетов из Грозного в Берлин. Сама страница при этом называлась: «Ваше путешествие — наша забота».

Аккаунты Кадырова в Facebook и Instagram заблокировали 23 декабря, через три дня после внесения главы Чечни в санкционный список в рамках «закона Магнитского». В Facebook объяснили удаление страниц подсанкционных лиц «юридическим обязательством».

Кадыров счел удаление его аккаунтов «мышиной возней» и задался вопросом «где ваша хваленая демократия и право граждан на получение информации?».