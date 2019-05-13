МИД России объяснил отказ Помпео от визита в Москву

Поездка Майка Помпео в Москву в рамках его визита в Россию отменена из-за сложного графика госсекретаря США, заявил Сергей Рябков

Сергей Рябков (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков объяснил журналистам отказ главы Госдепартамента США Майка Помпео от визита в Москву. По его словам, отмена ранее запланированной поездки Помпео в столицу России произошла по инициативе американской стороны.

«Планы госсекретаря поменялись, теперь он прибывает в Сочи без прибытия в Москву. Я так понимаю, что это связано сугубо с изменениями в его собственном графике. Все переговоры, которые планируются, пройдут в полном объеме без каких-либо сокращений», — сказал Рябков (цитата по «РИА Новости»).

В то же время замглавы МИД отметил, что визит Помпео в Сочи состоится, как и планировалось, и власти России постараются по максимуму использовать его для стабилизации отношений с США, чтобы наметить «путь вперед» по всем спорным вопросам.

«Изменений по министерским переговорам в Сочи нет», — подтвердила ТАСС и официальный представитель МИД России Мария Захарова.