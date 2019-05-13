Вашингтон запросил встречу Трампа с Путиным

Накануне визита в Сочи госсекретаря США Майка Помпео стало известно, что Вашингтон предлагает провести в Японии в июне переговоры президентов Путина и Трампа. Помпео также обсудит с российским руководством вопросы разоружения

Дональд Трамп и Владимир Путин (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Перспектива встречи президентов

США запросили у России проведение переговоров президента Дональда Трампа с российским коллегой Владимиром Путиным, рассказал РБК источник, близкий к Министерству иностранных дел. Об этом также сообщил источник газеты «Коммерсантъ», близкий к американскому Госдепартаменту. По словам собеседника РБК, встреча запрошена на полях саммита «двадцатки» в японской Осаке, который пройдет в конце июня.

Последний раз один на один Путин и Трамп встречались в июле прошлого года в Хельсинки. Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков в понедельник, 13 мая, допустил, что тема организации новой встречи лидеров может быть поднята в Сочи во время переговоров госсекретаря США Майка Помпео с главой МИДа Сергеем Лавровым и президентом Владимиром Путиным 14 мая. «Мы всегда говорили о том, что пребывание лидеров на мероприятии соответствующего уровня такую возможность [встречи] открывает. Но в прошлом мы видели, как американская сторона сама перечеркивала ранее достигнутые договоренности и меняла свои планы. Поэтому я бы сейчас не предвосхищал никаких обсуждений того или иного вопроса, но гипотетически такая перспектива существует», — пояснил «РИА Новости» Рябков.

Если в ходе визита госсекретаря стороны смогут нащупать почву для компромиссов, то нельзя исключать проведение встречи Трампа и Путина в Японии, сказал РБК гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. «Этой встречи хотели бы оба лидера, но они хотят, чтобы она прошла продуктивно», — сказал аналитик.

Пока речи о встрече Путина и Трампа публично не идет, констатировал председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике Федор Лукьянов. Отсутствие заявлений о подготовке саммита может быть связано с тем, что в прошлом встречи не раз срывались — американский президент в последний момент отказывался от участия в них, напомнил эксперт в разговоре с РБК. Так, прошлом году сорвались встречи Путина и Трампа в Париже и на полях саммита G20 в Аргентине. К тому же неясно, каким образом переговоры Трампа и Путина могут преодолеть неблагоприятный фон, сложившийся в российско-американских отношениях, заметил Лукьянов. Накал в диалоге двух стран несколько спал после публикации доклада спецпрокурора Роберта Мюллера, однако вопрос использования темы российского влияния на выборы в США во внутренней политике никуда не делся, обратил внимание аналитик. «Кроме того, в повестке отношений прибавилось острых тем — России и США сложно найти консенсус по Ирану и Венесуэле», — сказал Лукьянов РБК.