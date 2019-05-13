Ушаков опроверг запрос США о встрече Путина и Трампа на саммите G20

Ушаков опроверг запрос США о встрече Путина и Трампа на саммите G20

–От Вашингтона к настоящему моменту не поступал запрос о проведении встречи российского и американского президентов Владимира Путина и Дональда Трампа в рамках саммита G20, который пройдет в Японии. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков, передает корреспондент РБК.

«Нет, еще не было [запроса]», — сказал он.

Так Ушаков прокомментировал информацию, которую РБК сообщил источник, близкий к МИД России, а газете «Коммерсантъ» — собеседник, близкий к Госдепартаменту США. По словам собеседника РБК, встреча со стороны Соединенных Штатов была запрошена на полях саммита «двадцатки» в японской Осаке, который запланирован на 28–29 июня.

9 мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов касательно возможной встречи Путина и Трампа в Японии, заявил, что подготовка к ней не начиналась. «Пока не планируется встреча, не идет разговора о встрече», — сказал он.