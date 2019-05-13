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Walt Disney $157 (+16,42%) прогноз Guggenheim Partners к 23.04.20 Купить
Allergan $189 (+35,06%) прогноз Wells Fargo Securities к 07.03.20 Купить
Ferrari $150 (+5,64%) прогноз UBS к 01.03.20 Купить
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Политика ,  
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Лавров назвал основные темы переговоров с Помпео

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что планирует затронуть на встрече с госсекретарем США Майком Помпео договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), а также ситуацию вокруг Ирана и соглашения по его ядерной программе, передает корреспондент РБК.

«Завтра мы постараемся у Помпео прояснить, как американцы собираются выходить из кризиса, который они создали своим решением», — сказал министр относительно ситуации с Ираном. Лавров добавил, что рассчитывает на «откровенный разговор».

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Планировалось, что Помпео приедет в Москву в понедельник, а во вторник в Сочи встретится с Лавровым и президентом Владимиром Путиным, однако ранее стало известно, что планы госсекретаря изменились. 13 мая он проведет переговоры в Брюсселе с представителями ЕС и не приедет в Москву. Как заявили в Госдепе, планы на встречи 14 мая в Сочи с Путиным и Лавровым остаются в силе.

В Министерстве иностранных дел подчеркнули, что планы поменялись из-за графика Помпео и что переговоры, несмотря на это, пройдут «в полном объеме без каких-либо сокращений». Москва также сообщала, что стороны планируют обсудить ситуацию на Украине, в Венесуэле и в Сирии.

Теги: Сергей Лавров, Майк Помпео
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