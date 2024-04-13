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Теракт в «Крокус Сити Холле» ,  
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Полиция начала проверку из-за жалобы жены киргизского дипломата в Москве

МВД: полиция начала проверку из-за жалобы жены киргизского дипломата в Москве
Сюжет
Теракт в «Крокус Сити Холле»
В МВД заявили, что во время «профилактического обхода» жительница Москвы отказалась предъявить полиции документы и сообщила, что ее муж работает в посольстве. МИД Киргизии призвал расследовать действия правоохранителей
Посольство Киргизии в России, Москва
Посольство Киргизии в России, Москва (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

В МВД начали служебную проверку в отношении сотрудников полиции Москвы из-за жалобы супруги сотрудника посольства Киргизии. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«В связи с поступлением жалобы на неправомерные действия сотрудников полиции в настоящее время проводится служебная проверка, направленная на установление всех обстоятельств произошедшего», — написала Волк в своем телеграм-канале.

Представитель МВД рассказала, что 8 апреля полицейские проводили «профилактический обход» жилого сектора Москвы. Жительница одной из квартир дома на Нижегородской улице «категорически отказалась предъявлять сотрудникам полиции какие-либо документы, удостоверяющие ее личность». Она сообщила силовикам, что является супругой сотрудника посольства Киргизии.

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Волк утверждает, что во время общения с женщиной полицейские не входили в квартиру и не оказывали физического и психологического воздействия. По ее словам, у полицейских не было данных, что в этой квартире живет семья дипломатического работника.

Телеграм-канал ВЧК-ОГПУ 11 апреля сообщал, что полицейские «вломились» в квартиру советника посольства Киргизии в России Манаса Долдошбекова. По данным канала, после предъявления диппаспортов силовики продолжили «в агрессивной форме требовать предоставить документы о постановке на миграционный учет, в результате чего были причинены телесные повреждения супруге дипломата».

Пресс-служба Министерства иностранных дел Киргизии сообщила, что по этому поводу в консульском департаменте ведомства состоялась встреча с советником-консулом посольства России Андреем Бурьевым. МИД выразил озабоченность действиями полиции в отношении членов семьи дипломатического работника.

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Ведомство подчеркнуло, что инцидент требует тщательного разбирательства и привлечения виновных лиц к ответственности в кратчайшие сроки. В свою очередь Бурьев выразил сожаление в связи с произошедшим и сообщил, что Министерство иностранных дел России получило официальную ноту протеста. По его словам, ведется проверка, об итогах которой сообщат властям Киргизии.

Сотрудники полиции усилили проверки иностранцев в регионах России после теракта в «Крокус Сити Холле» 22 марта. Следствие считает непосредственными исполнителями четверых человек, все они оказались гражданами Таджикистана.

МВД 10 апреля отчиталось, что в ходе рейда по противодействию незаконной миграции в Москве полиция выявила свыше 6 тыс. нарушений. Правоохранители обследовали более 10 тыс. объектов жилого сектора, оптовой и розничной торговли, мест общественного питания, строительства и иных объектов. Более 800 найденных нелегальных мигрантов решили выдворить из России.

Авторы
Теги
Яна Ломакина
Киргизия полиция МВД проверка посольство Ирина Волк
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