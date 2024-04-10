В МВД сообщили о депортации более 800 нелегалов после рейда в Москве

Более 800 мигрантов выдворят из России после масштабного рейда в Москве, сообщили в МВД. Также в ходе рейда удалось выявить свыше 6 тыс. нарушений миграционного законодательства, возбуждено 192 уголовных дела

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

В ходе рейда по противодействию незаконной миграции в Москве полиция выявила свыше 6 тыс. нарушений, более 800 нелегальных мигрантов решено выдворить из России, сообщает МВД.

В полиции уточнили, что в ходе рейда силовики обследовали более 10 тыс. объектов жилого сектора, оптовой и розничной торговли, мест общественного питания, строительства и иных объектов. В итоге было выявлено более 6 тыс. нарушений миграционного законодательства, составлено более 4,5 тыс. протоколов по ст. 18.8 КоАП (нарушение иностранным гражданином правил въезда), свыше 500 по ст.18.9 КоАП (нарушение иностранным гражданином правил пребывания) и более 350 по ст. 18.10 КоАП (незаконное осуществление иностранным гражданином трудовой деятельности).

«К ответственности в соответствии со статьей 18.15 КоАП РФ привлечено 502 работодателя. Также в рамках проводимого мероприятия сотрудниками полиции были установлены 22 лица, находящиеся в розыске. В отношении 836 иностранных граждан принято решение об административном выдворении за пределы Российской Федерации», — сообщили в МВД.

Кроме этого, органами дознания и предварительного следствия за организацию незаконной миграции возбуждено 192 уголовных дела. Из них 14 — по статье 322.1 УК (организация незаконной миграции), 110 за фиктивную регистрацию мигрантов и постановку на учет, 68 уголовных дел связаны с подделкой документов.

Рейды против нелегальных мигрантов в России усилились после теракта в «Крокус Сити Холле», который устроили граждане Таджикистана. Согласно последним данным, погибли 145 человек, пострадали свыше 550. Ответственность взяла на себя террористическая организация «Исламское государство» (запрещена в России).

На прошлой неделе МВД сообщило, что разработало масштабные изменения в миграционном законодательстве. Законопроект пока не был опубликован, его отправили на рассмотрение в правительство. Ведомство, в частности, предлагает снимать отпечатки пальцев и фотографировать всех въезжающих в Россию иностранцев (сейчас дактилоскопия и фотографирование обязательны для тех, кто получает разрешение на работу или остается в стране на долгий срок), ввести цифровой профиль иностранцев, который бы аккумулировал информацию из разных ведомств, ввести единый документ для мигрантов, а также создать реестры работодателей и работников-мигрантов. Помимо этого МВД предусмотрело возможность высылки или ограничения на въезд для правонарушителей, применение режима контролируемого пребывания, а также обязательство подписывать так называемое соглашение о лояльности — согласие мигранта на ограничение его в правах в случае нарушения законодательства.

Президент Владимир Путин, выступая на съезде Федерации независимых профсоюзов России в начале апреля, заявил, что с учетом демографических вызовов экономика в ближайшие годы будет испытывать «высокую потребность и даже дефицит кадров». По словам главы государства, необходимо будет или завозить рабочую силу из-за границы, или повышать производительность труда.