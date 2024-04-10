 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

В МВД сообщили о депортации более 800 нелегалов после рейда в Москве

Более 800 мигрантов выдворят из России после масштабного рейда в Москве, сообщили в МВД. Также в ходе рейда удалось выявить свыше 6 тыс. нарушений миграционного законодательства, возбуждено 192 уголовных дела
Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

В ходе рейда по противодействию незаконной миграции в Москве полиция выявила свыше 6 тыс. нарушений, более 800 нелегальных мигрантов решено выдворить из России, сообщает МВД.

В полиции уточнили, что в ходе рейда силовики обследовали более 10 тыс. объектов жилого сектора, оптовой и розничной торговли, мест общественного питания, строительства и иных объектов. В итоге было выявлено более 6 тыс. нарушений миграционного законодательства, составлено более 4,5 тыс. протоколов по ст. 18.8 КоАП (нарушение иностранным гражданином правил въезда), свыше 500 по ст.18.9 КоАП (нарушение иностранным гражданином правил пребывания) и более 350 по ст. 18.10 КоАП (незаконное осуществление иностранным гражданином трудовой деятельности).

«К ответственности в соответствии со статьей 18.15 КоАП РФ привлечено 502 работодателя. Также в рамках проводимого мероприятия сотрудниками полиции были установлены 22 лица, находящиеся в розыске. В отношении 836 иностранных граждан принято решение об административном выдворении за пределы Российской Федерации», — сообщили в МВД.

Кроме этого, органами дознания и предварительного следствия за организацию незаконной миграции возбуждено 192 уголовных дела. Из них 14 — по статье 322.1 УК (организация незаконной миграции), 110 за фиктивную регистрацию мигрантов и постановку на учет, 68 уголовных дел связаны с подделкой документов.

Клишас призвал к балансу в миграционной политике после «Крокуса»
Политика
Андрей Клишас

Рейды против нелегальных мигрантов в России усилились после теракта в «Крокус Сити Холле», который устроили граждане Таджикистана. Согласно последним данным, погибли 145 человек, пострадали свыше 550. Ответственность взяла на себя террористическая организация «Исламское государство» (запрещена в России).

На прошлой неделе МВД сообщило, что разработало масштабные изменения в миграционном законодательстве. Законопроект пока не был опубликован, его отправили на рассмотрение в правительство. Ведомство, в частности, предлагает снимать отпечатки пальцев и фотографировать всех въезжающих в Россию иностранцев (сейчас дактилоскопия и фотографирование обязательны для тех, кто получает разрешение на работу или остается в стране на долгий срок), ввести цифровой профиль иностранцев, который бы аккумулировал информацию из разных ведомств, ввести единый документ для мигрантов, а также создать реестры работодателей и работников-мигрантов. Помимо этого МВД предусмотрело возможность высылки или ограничения на въезд для правонарушителей, применение режима контролируемого пребывания, а также обязательство подписывать так называемое соглашение о лояльности — согласие мигранта на ограничение его в правах в случае нарушения законодательства.

Президент Владимир Путин, выступая на съезде Федерации независимых профсоюзов России в начале апреля, заявил, что с учетом демографических вызовов экономика в ближайшие годы будет испытывать «высокую потребность и даже дефицит кадров». По словам главы государства, необходимо будет или завозить рабочую силу из-за границы, или повышать производительность труда.

Много нового на

На PREMIER много нового

Смотреть

Мистический триллер

Смотреть

Комедийный экшен-сериал

Смотреть

Криминальная драма

Смотреть

30 дней за 1 ₽ на PREMIER

Смотреть

Реклама. Рекламодатель: ООО "ПРЕМЬЕР, 16+

Авторы
Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
иммигранты рейды полиция Москва
Материалы по теме
В Мариуполе провели рейд против нелегальных мигрантов
Политика
Клишас призвал к балансу в миграционной политике после «Крокуса»
Политика
После теракта в «Крокусе» из Москвы выдворили более 400 мигрантов
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 10 апреля
EUR ЦБ: 100,75 (+0,52) Инвестиции, 09 апр, 17:05 Курс доллара на 10 апреля
USD ЦБ: 92,75 (+0,17) Инвестиции, 09 апр, 17:05
Песков ответил на план Гутерриша по Украине словами «Россия стала больше» Политика, 13:09
В Новосибирске изъяли более 3 тыс. устройств с четырех ферм для майнинга Крипто, 13:06
В Курганской области запретили продажу алкоголя Общество, 13:05
«Роскосмос» раскрыл причину второй отмены пуска «Ангары»⁠ Технологии и медиа, 13:05
В Кремле назвали неблагоприятным прогноз ситуации с паводками Общество, 13:05
В Москве средняя цена квартиры из «золотой сотни» превысила ₽1,3 млрд Недвижимость, 13:02
Госдума отклонила проект об отмене штрафов за превышение средней скорости Общество, 13:00
Скидки до 76% на РБК Pro
На подписку и опции до 15 апреля
За скидкой
Комментатор «Матч ТВ» потерял голос во время игры Лиги чемпионов Спорт, 12:58
«Яндекс» представил новую версию «Алисы» с нейросетью YandexGPT Технологии и медиа, 12:56
Кремль не увидел позитива в снятии санкций ЕС с Фридмана и Авена Политика, 12:54
На феминистку Маршенкулову завели уголовное дело Политика, 12:45
От чего зависит место России в мировой гонке развития и внедрения ИИ Pro, 12:42
МИД обвинил Киев и Запад в эксплуатации темы детей в интересах политики Политика, 12:41
Около Крыма упал вертолет Ми-24 Политика, 12:27