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Теракт в «Крокус Сити Холле» ,  
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Суды Петербурга за неделю решили выдворить из России более 400 мигрантов

Суды Петербурга за неделю решили выдворить из России 418 мигрантов
Сюжет
Теракт в «Крокус Сити Холле»
В Петербурге решили выдворить 418 иностранцев, нарушивших миграционное законодательство, еще 48 человек обязали покинуть Россию за свой счет. Власти Таджикистана отметили, что из России начался отток мигрантов после теракта
Фото: Замир Усманов / Global Look Press
Фото: Замир Усманов / Global Look Press

За прошедшую неделю суды Санкт-Петербурга постановили выдворить из России 418 человек, нарушивших миграционное законодательство. Об этом в телеграм-канале сообщила глава пресс-службы городских судов Дарья Лебедева.

Еще 48 человек обязали заплатить штраф и самостоятельно покинуть Россию в течение пяти дней после вступления постановления в законную силу. Всего за этот период поступило 584 дела по статье о нарушении иностранцем миграционного законодательства (ст. 18.8 КоАП), были рассмотрены 515.

«Все дела, где это было необходимо, рассматривались с участием переводчиков. Все права нарушителей, конечно же, соблюдены судами в полном объеме», — написала Лебедева.

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Полиция Петербурга провела масштабную проверку автомобилей на более чем 30 трассах, ведущих в город, и проверила более 1,5 тыс. иностранцев. В ведомстве назвали проверку «тотальной». В рейде участвовали почти 200 росгвардейцев и более 250 сотрудников миграционной и патрульно-постовой службы, ДПС и оперативных подразделений, а также кинологи. МВД выявило во время проверки «несколько сотен» различных административных правонарушений.

Власти Таджикистана выявили тенденцию к отъезду трудовых мигрантов из России обратно на родину. «Много звонков очень. Это, скорее всего, не столько жалобы на притеснения, сколько боязнь наших граждан, паника, многие хотят уехать», — рассказала замминистра труда Шахноза Нодири. Она отметила, что поступают жалобы на притеснения мигрантов на бытовом уровне.

Вечером 22 марта в «Крокус Сити Холле» произошел теракт. Несколько вооруженных людей ворвались в здание, открыли стрельбу по людям и устроили поджог. По последним данным, погибли 144 человека, пострадали свыше 550.

В России подозреваемыми по делу проходят 12 человек, в том числе четверо непосредственных участников нападения. Все они оказались гражданами Таджикистана, имена непосредственных исполнителей — Далерджон Мирзоев, Саидакрами Рачабализода, Шамсидин Фаридуни и Мухаммадсобир Файзов (внесены в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга). В салоне автомобиля Renault, на котором передвигались подозреваемые в участии в теракте, нашли таджикистанские паспорта. Еще девять человек задержали в Таджикистане.

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Санкт-Петербург депортация выдворение из России мигранты
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