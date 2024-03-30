Суды Петербурга за неделю решили выдворить из России более 400 мигрантов

В Петербурге решили выдворить 418 иностранцев, нарушивших миграционное законодательство, еще 48 человек обязали покинуть Россию за свой счет. Власти Таджикистана отметили, что из России начался отток мигрантов после теракта

Фото: Замир Усманов / Global Look Press

За прошедшую неделю суды Санкт-Петербурга постановили выдворить из России 418 человек, нарушивших миграционное законодательство. Об этом в телеграм-канале сообщила глава пресс-службы городских судов Дарья Лебедева.

Еще 48 человек обязали заплатить штраф и самостоятельно покинуть Россию в течение пяти дней после вступления постановления в законную силу. Всего за этот период поступило 584 дела по статье о нарушении иностранцем миграционного законодательства (ст. 18.8 КоАП), были рассмотрены 515.

«Все дела, где это было необходимо, рассматривались с участием переводчиков. Все права нарушителей, конечно же, соблюдены судами в полном объеме», — написала Лебедева.

Полиция Петербурга провела масштабную проверку автомобилей на более чем 30 трассах, ведущих в город, и проверила более 1,5 тыс. иностранцев. В ведомстве назвали проверку «тотальной». В рейде участвовали почти 200 росгвардейцев и более 250 сотрудников миграционной и патрульно-постовой службы, ДПС и оперативных подразделений, а также кинологи. МВД выявило во время проверки «несколько сотен» различных административных правонарушений.

Власти Таджикистана выявили тенденцию к отъезду трудовых мигрантов из России обратно на родину. «Много звонков очень. Это, скорее всего, не столько жалобы на притеснения, сколько боязнь наших граждан, паника, многие хотят уехать», — рассказала замминистра труда Шахноза Нодири. Она отметила, что поступают жалобы на притеснения мигрантов на бытовом уровне.